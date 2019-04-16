Мэрия Горно-Алтайска разместила сообщение о проведении торгов, на котором будет продано муниципальное имущество в виде четырех автомобилей и прицепа.
Так легковушка SSANG YOUNG REXTON II 2010 года выпуска продается по начальной цене 453940 рублей, грузовик ГАЗ 3307 1992 г.в. – 107600 рублей, микроавтобус ГАЗ 32213 "Газель" 2010 года выпуска – 105 тысяч рублей.
Также отдельными лотами на торги выставлены грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ-3507-01 1994 года выпуска (начальная стоимость – 81,7 тысячи рублей) и прицеп к УАЗ 8109 1994 г.в. (28790 рублей).
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18 (4 этаж, кабинет № 403) в рабочие дни до 29 апреля.
Торги пройдут 6 мая 2019 года по адресу пр. Коммунистический, д. 18, 4 этаж, каб. 406.
Комментарии