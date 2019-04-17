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Историка выгнали из студии Первого канала за крайний цинизм

, ИА "Амител"
Александр Сытин назвал трагедию в одесском Доме Профсоюзов "ликвидацией малоценного человеческого материала"
Прямо в студии известный российский историк Александр Сытин допустил крайний цинизм / Фото: скриншот из видео

Прямо в студии известный российский историк Александр Сытин допустил крайний цинизм / Фото: скриншот из видео

Прямой эфир шоу "Время покажет" на Первом канале ознаменовалось скандалом – прямо в студии известный российский историк Александр Сытин допустил крайний цинизм.

Он оспорил сравнение одного из участников обсуждения пожара в Нотр-Даме с трагедией в Одессе, когда в Доме Профсоюзов заживо сожгли десятки людей.

"Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала", — заявил Сытин.

Дальнейшая его речь буквально потонула в шквале возмущенных возгласов. С трудом установивший тишину в студии ведущий Анатолий Кузичев попросил доктора исторических наук покинуть эфир программы.

"Называть людей генетическим материалом в этой студии не позволено никому", — подчеркнул Кузичев.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

17.04.2019 08:57
iOne

Не могу понять, каким образом, передача в которой на протяжении нескольких лет, пять дней в неделю. Обсуждают одну и ту же тему, которая напрямую даже с нашей страной не связана. И при этом иметь зашкаливающие рейтинги.
К А К ?????

0  0
17.04.2019 09:02
- гость -

17.04.2019 08:57
iOne

Лично я эту передачу не видел ни разу. С внедрением цифрового ТВ смотреть телевизор начал, но предпочитаю канал "Звезда".

0  0
17.04.2019 09:03
гость

"людей генетическим материалом" видимо потому

0  0
17.04.2019 09:09
Беспартийный

Лицедеи на прикорме у кукловодов.

0  0
17.04.2019 09:11
АБОРИГЕН

Телевидение скоро умрет. Не знаю насколько отсрочат эту смерть потуги по созданию чебурнета, но в настоящий момент телевизионный "контент" подобного качества потребляют в основном люди преклонного возраста. Молодые телевизор не смотрят.

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