Прямой эфир шоу "Время покажет" на Первом канале ознаменовалось скандалом – прямо в студии известный российский историк Александр Сытин допустил крайний цинизм.
Он оспорил сравнение одного из участников обсуждения пожара в Нотр-Даме с трагедией в Одессе, когда в Доме Профсоюзов заживо сожгли десятки людей.
"Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала", — заявил Сытин.
Дальнейшая его речь буквально потонула в шквале возмущенных возгласов. С трудом установивший тишину в студии ведущий Анатолий Кузичев попросил доктора исторических наук покинуть эфир программы.
"Называть людей генетическим материалом в этой студии не позволено никому", — подчеркнул Кузичев.
Комментарии
Не могу понять, каким образом, передача в которой на протяжении нескольких лет, пять дней в неделю. Обсуждают одну и ту же тему, которая напрямую даже с нашей страной не связана. И при этом иметь зашкаливающие рейтинги.
К А К ?????
17.04.2019 08:57
iOne
Лично я эту передачу не видел ни разу. С внедрением цифрового ТВ смотреть телевизор начал, но предпочитаю канал "Звезда".
"людей генетическим материалом" видимо потому
Лицедеи на прикорме у кукловодов.
Телевидение скоро умрет. Не знаю насколько отсрочат эту смерть потуги по созданию чебурнета, но в настоящий момент телевизионный "контент" подобного качества потребляют в основном люди преклонного возраста. Молодые телевизор не смотрят.