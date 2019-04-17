Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала о практически двукратном росте доли заболеваемости ожирением среди взрослого населения страны, сообщает РИА "Новости".
"Мы исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела", – уточнила Брагина во время заседания круглого стола в Госдуме по вопросам правильного питания.
При этом наблюдается тенденция увеличения доли страдающих от ожирения с возрастом. По словам специалиста, такую динамику можно объяснить неправильным питанием населения.
В частности, согласно исследованиям, россияне потребляют слишком много жиров и очень мало белков. Это провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и увеличение массы тела.
Комментарии
Люблю повеселиться, особенно - пожрать,
А после начинает от мыслей распирать,
Я мысли на бумагу кладу, как на весы...
Особенно кураж я ловлю от колбасы,
От шашлыка свиного под водочки глоток,
Тогда почти как Гёте я, братцы, молоток!
Жрать надо меньше
Не нужно нам указывать что делать.
с голоду пухнут
Вынуждены потреблять дешевую пищу очень низкого качества с высоким содержанием углеводов
Че им от нас надо? они и так не знают как добиться того что бы было меньше пенсионеров - пусть радуются что толстяки долго не живут.
не страдают, а наслаждаются!