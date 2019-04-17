Водителя автомобиля BMW X6, по вине которого в Барнауле было совершено ДТП и погибли три человека, приговорили к 8,5 годам колонии-поселения, передает корреспондент портала Amic.ru из зала суда.
Также суд постановил взыскать с обвиняемого более 25 миллионов рублей. Кроме того, на три года Александр Руденко отстранен от права управления транспортными средствами.
На реализацию судебным приставам передадут следующее имущество: две квартиры, офис, земельный участок, дом в селе Зудилово, нежилое здание, землю в поселке Санниково.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault.
От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя девочка скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы.
Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии. Водитель BMW не пострадал. Следствие установило, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час.
Комментарии
Мда, через 1,5 года будет на свободе, да и там не будет особо напрягаться! Просто край нашего правосудия!!!
Т.е. даже не за решеткой отбывать будет???? капздец блин. Просто место жительства сменит... Караул. Где справедливость?????????
Какое ПОСЕЛЕНИЕ???? УЖАС!!! Людей нет В ЖИВЫХ, а этот пьянчуга в поселение...Ну и правосудие...
Разве это СПРАВЕДЛИВО ??? Даже если теория уголовного права трактует все это в рамках неосторожной вины. У кого в голове уложится смерть людей и вот такой вот приговор... Далее этот выродок купит себе свободу это дело техники и денег.
Дай Бог что бы пристава собрали ,названную в приговоре, сумму и передали родственникам погибших. Может это как то поможет им ВЫСТОЯТЬ.
Только на федеральный канал. Придать дело огласке не только по краю, но и по России.
У виновника аварии были умышленные намерения причинить вред жертве (превышение скорости, алкогольное опьянение), то есть смерть пострадавших квалифицируется как убийство, совершенное при помощи автомобиля. Наказание предусматривается по статьям УК РФ о преступлениях против личности (минимально по ст.105 УК РФ — от 6 до 15 лет тюрьмы).
ПОЗОР СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ, ЗА ЛАЙКИ РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ А ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ПОСЕЛЕНИЕ
Есть ли информация как отреагировал на приговор Евгений или родственники Федько?Неужели они согласны с этим?До этого прям такая точная статья была и много фото,и кто там был,а здесь что то верхушки рассказали и все
Это просто издевательство над родственниками...... Жаль, что сейчас деньги решают все....... Судье позор (((((((((
Да здравствует наш российский суд, самый гуманный суд в мире! Ура! (сарказм)
За лайк под картинкой в интернете - тюрьма, а за три трупа - отпуск в деревне. Ребята, если вы хотите кого-то убить, не будьте идиотами, не убивайте ножом, убивайте машиной, и желательно пьяным, можно и без прав - всё равно ничего тебе за это не будет.
17.04.2019 11:56
Юлия
Есть ли информация как отреагировал на приговор Евгений или родственники Федько?Неужели они согласны с этим?До этого прям такая точная статья была и много фото,и кто там был,а здесь что то верхушки рассказали и все
будут обжаловать.с приговором несогласны. Будут требовать колонии общего режима.