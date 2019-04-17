Эксперты Роскачества рассказали, как правильно подобрать чемодан, который хорошо послужит на отдыхе и в путешествиях, сообщает РИА "Новости".

Наилучшим образом чемоданы можно классифицировать по материалам, из которых они изготовлены. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Так, деловые и успешные люди зачастую отдают предпочтение "классике" – чемодану из авиационного алюминия. Они наилучшим образом обеспечивают сохранность хранящихся в них вещей. В то же самое время они самые дорогие и наиболее тяжелые.

Полная противоположность – это изделия из ткани. Они наиболее легкие и дешевые. Также их отличает вместительность. К минусам можно отнести меньшую надежность, маркость ткани и сложность ухода за ней.

"Серединный" вариант – это чемоданы из пластика. В качестве плюсов эксперты называют их долговечность, яркий внешний вид, легкость в очистке и хорошая защита содержимого от деформации и влаги. К минусам относят подверженность корпуса к царапинам.

Также стоит обратить внимание на наличие колесиков. Чемоданы с двумя колесами больше подходят для движения по неровной поверхности, в то время как с четырьмя – для перевозки тяжелых грузов.