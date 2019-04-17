Жительницу Барнаула будут судить по обвинению в убийстве своего бывшего сожителя, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Перед судом предстанет 32-летняя женщина, которая в феврале этого года приехала в гости к своим знакомым в одно из сел Первомайского района, где также находился ее бывший сожитель.
"В ходе распития спиртного между бывшими сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина из ревности нанес женщине несколько пощечин и оскорбил ее. Из-за возникшей обиды обвиняемая ударила потерпевшего кухонным ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия", — констатируют в СКР.
Горожанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
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