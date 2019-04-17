Известный российский актер Александр Панкратов-Черный после участия в спектакле в Барнауле не смог вовремя улететь в Москву из-за того, что его сняли с рейса, сообщает РИА "Новости".
Началось все с того, что артист попросил 100 граммов водки у бортпроводника и получил отказ.
На видео видно, как после этого артист извинился перед пассажирами, объяснив, что сотрудник авиакомпании собирается задержать рейс из-за Панкратова-Черного, которого он назвал "пьяницей и алкоголиком".
Как пояснили в авиакомпании "Аэрофлот", рейс был задержан "из-за недопонимания на борту одного из пассажиров".
В результате алтайского актера высадили из воздушного судна. При этом многие комментаторы посчитали, что Панкратов-Черный полностью адекватен.
"Неадекватны действия бортпроводника. Актер летит бизнес-классом, и там он имеет право попросить алкоголь. А вызывать полицию, задерживать рейс, высаживать из самолета... это просто непрофессионализм бортпроводника", – написал один из них.
Комментарии
Идиоты! Сначала допустили на рейс, а потом высадили. С ними надо судиться.
Водочки принеси, я на Родину лечу
Если без этого никак, то надо с собой фляжку иметь с алкоголем, не металлическую, чтобы не звенело на металлоискателе, а то нарвешься на молодого мусора, которому маленькая власть голову пьянит как наркотик, он воробья загоняет в поле, чтобы кайф получить от унижения других.
Сколько подобных примеров, и Пугачева в гостинице, и Конкин в поезде, и Галкин в баре. Эти "маленькие люди" только Панина Лешу боятся, ибо тот отмороженный, и ничего ему не будет кроме славы.
Помню в 1992г. в июле летел, алкоголь под стражайшим запретом, а потом летел в сентябре 1992г., бортпроводница по салону разносила водку, пиво, коньяк, шампанское, за деньги для желающих.
алкоголь нельзя с собой проносить в ручной клади, кроме duty free, в упаковке от нее же
а вот распивать наверное все равно нельзя, но и отобрать из рук они не отберут...
Человек устал, хотел отдохнуть. Но он забыл, что это Барнаул, где "каждый суслик - в поле агроном".
Наливаешь коньяк в бутылочку из под сока и проносишь в кармане и пьешь в самолете.
Когда менты на футбол стали не пускать с алкоголем и дергать с трибун распивающих, мы водку наливали в полторашки из под минералки и проносили в пакете вместе с настоящей минералкой, а потом пили и запивали на трибунах, закусывая горячими чебуреками.
Аэрофлот явно перегибает палку. Ладно, недоумок- бортпроводник, но решение принимал командир, который не мог не знать кого снимают с рейса.
какой директор такая и авиакомпания
Да уж, не толерантная Европа, здесь суровые бабы и мужики проводники, не забалуешь и по человечьи не попросишь, особенно если нарвешься на быдло, которое не любит таких актеров как ты. Задорнов рассказывал, тормознул его гаишник, он высунул лицо в окно - вы меня не узнаете? гаишник - узнаю, я терпеть вас не могу.
Это вы Александр извините нас, что среди наших с вами земляков есть такие, как этот экипаж.
Артист думал, что на малой Родине его не обидят, а оно вон как вышло.
Помню Саша Емельяненко летел в Барнаул, бухал и курил ходя по проходу между кресел, сломал нос бортпроводнику, и никто его не высадил и к ответственности не привлек.
Парень никогда не смотрел "Зимний вечер в Гаграх", "Мы из джаза", "Где находится нофелет"…, не налить 100 грамм такому Актеру