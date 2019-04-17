Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках отчета о работе правительства рассказал депутатам Госдумы о борьбе с бедностью, сообщает gazeta.ru.
По его словам, в стране сейчас проживают 19 млн бедняков.
"Многим людям трудно, некоторые просто выживают", — констатировал Медведев.
При этом число людей с низким достатком удалось сократить на 400 тысяч человек.
Председатель правительства уточнил, что это не те цифры, которые хотелось бы видеть.
Он заверил присутствующих, что социальный блок правительства продолжит работать над решением этой проблемы.
Комментарии
щас заплачу . Медведев в реальной жизни и дня не был. не мужик он
Ой! Я что то пропустил? Сегодня 1 апреля?
снова продолжит... да ты пенсии подними нормально, у олигархов обрежь миллиарды, бездельникам в Думе урежь зарплаты, бедный , терпеливый народ
"предварительные итоги борьбы с бедностью", это что получается, повысили пенсионный возраст, увеличили плату за вывоз мусора, увеличили НДС, увеличили акцизы на бензин и это только начало борьбы с бедностью! Боюсь представить, что будет дальше...
НДС снизить до 8% как в Китае, снизятся цены на 12%, вот уже реальная помощь.
Да ладно! Не Может быть! Мы жируем на среднюю зп в 37 тыс. Но если янки будут платить по 100 баксов за день майдана, то кого мы порвем???
Медведев объявил борьбу с бедностью. Нас что? Убьют?