В Парке флоры и фауны "Роев ручей" погиб десятимесячный винторогий козленок по кличке Коралл, сообщили в социальной сети "ВКонтакте" сотрудники зоопарка.
Вопреки запрету, посетители кормили животное капустой и морковкой, от чего у него возникли смертельно опасные проблемы со здоровьем. Ветеринар был бессилен спасти детеныша.
"Из-за большого количества сочного корма, произошли завал и брожжение в преджелудках, что повлекло за собой вздутие и гибель", — констатировали в зверинце.
В связи с этим представители зоопарка обращаются к посетителям с призывом не подвергать питомцев смертельной опасности, принося с собой продукты, в особенности сахар и хлеб, которые сродни яду для диких животных.
Если очень хочется покормить кого-то из питомцев, то прямо в зоопарке продается специально дозированный для них корм, заверили в "Роеве ручье".
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