Автомобиль и мотоцикл выгорели полностью / Фото: izvestiy-kamen.ru
Пожар случился в Камне-на-Оби сегодня, 17 апреля, сообщают "Каменские известия".
В полдень загорелся деревянный гараж на улице Гагарина, в котором находились "Москвич-2140 и "ИЖ-Юпитер" с люлькой.
На место ЧП направили три расчета пожарных, но технику все равно спасти не удалось – автомобиль и мотоцикл выгорели полностью.
Объятую пламенем конструкцию гаражного бокса потушили. Причину случившегося установят по результатам экспертизы.
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