Журналистов "Коммерсанта" вынудили уволиться после статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома "Коммерсантъ" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи о возможной отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко, пишут "Ведомости".
Помимо Иванова и Сафронова авторами материала были Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков. Как уточнил заместитель шеф-редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов в своем Facebook, заявления об увольнении написали: он сам, заведующая отделом политики Алла Барахова, ее заместитель Мария-Луиза Тирмастэ, корреспонденты Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Елизавета Миллер, Катерина Гробман, Всеволод Инютин, а также обозреватель Виктор Хамраев и специальный корреспондент Анна Пушкарская. Таким образом, заявления об увольнении подали все сотрудники отдела политики и курирующие их руководители.
Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook. По словам журналистов, они покидают издательский дом по соглашению сторон. Такое решение принял акционер.
"С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты", – объяснил уход Сафронова и Иванова гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин. Впрочем, он не раскрыл, что именно нарушено, и отказался комментировать вмешательство акционеров.
Материал о возможной отставке Матвиенко был опубликован 17 апреля.
В статье говорилось, что в мае Матвиенко обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход. Наиболее вероятным кандидатом на ее место назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Авторы статьи отмечали, что формальных оснований для перемещения Матвиенко с должности "не так много", "если только не предполагать, что она возглавит структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной". Рассказывалось, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда России.
Ранее корреспондента "Коммерсанта" Марию Карпенко уволили после критических замечаний в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Комментарии
А не пора бы пенсионерам на пенсию! Ну заслужили ведь, мерить пусть индехст сщастя!
Правильное решение - ишь чего удумали про власть РФ писать, есть же Украина пиндосы и прочая нечесть - про них пишите, а наша братва это святое!!!