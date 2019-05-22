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20 000 км пробега и другие гарантии: где найти надежный автосервис в Барнауле

, ИА "Амител"
Только до конца июня федеральная сеть FIT SERVICE дарит бесплатную диагностику ходовой части автомобиля

Представьте, что у вас сломалась машина. По запросу "автосервис" поисковая система выдает столько предложений, что глаза разбегаются. Автосервисов много. Как выбрать и не ошибиться? На что стоит обратить особое внимание?

На что обращает внимание автомобилист при выборе автосервиса:

  • Наличие гарантии. Согласитесь, выбирая автосервис, мы хотим получить гарантии честного и качественного обслуживания. Поэтому нужно выбирать автосервис, который несет ответственность и оформляет документы при приеме и выдаче авто. Преимуществом будет наличие гарантии, которая прописана в этих документах. Это поможет, если возникнут какие-то спорные вопросы в будущем.
  • Отзывы. Перед тем как поехать в автосервис, мы читаем отзывы в интернете, которые были в автосервисе, оцениваем ответы компаний и их решение негативных ситуаций. Есть ли нужная квалификация у сотрудников на станции? Как руководство относится к клиентам, которые недовольны выполненной работой? Профессионализм измеряется во всем.
  • Забота о клиенте. Хороший автосервис – это не только ремонт авто, это:

– отдельная зона ожидания для клиентов, где можно комфортно провести время, даже если приехал с ребенком;

– онлайн-запись через сайт, мобильное приложение;

– подбор и доставка автозапчастей, за которые несет ответственность автосервис;

– история обслуживания и напоминание о предстоящем ТО и т.д.

Выбирайте автосервис, который заботится о клиентах.

Думаете, такое невозможно? Более 700 тысяч автолюбителей России доверяют обслуживание своих автомобилей сети автосервисов FIT SERVICE*. 91 город, 190 автосервисов, 7 из которых в разных районах Барнаула.

Почему стоит выбрать именно FIT SERVICE?

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Представьте ситуацию: внезапно сломалась машина, а завтра важная поездка, которую нельзя отложить. Срочно нужен ремонт! Что мы обычно делаем? Начинаем в панике искать необходимую запчасть: интернет, знакомые, магазины, даже авторазборы. Сколько времени и сил теряем на поиски?

FIT SERVICE имеет свой склад автозапчастей, поэтому запчасти в наличии или с доставкой в короткий срок. Вам больше не придется ехать через весь город в поисках редкой запчасти или долго ждать заказанную по интернету деталь. А ответственность за подбор и гарантию дает автосервис. Теперь все в одном месте – быстро и удобно.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРСОНАЛ

С советских времен многие автомобилисты ремонтировали машины сами. У современных автомобилей настолько сложное устройство, что подручные средства здесь не помогут: автовладелец вынужден обращаться в автосервис. 

В FIT SERVICE современное оборудование и инструменты для диагностики и ремонта любой марки автомобиля. Поддержка производителей автозапчастей и собственный центр обучения FIT LAB* позволяют решать неисправности даже на авто текущего года выпуска. Помимо основного курса, для механиков и диагностов с практическими занятиями проходят онлайн-вебинары, мастер-классы, тренинги, чтобы сотрудники всегда были в курсе последних инноваций. За знаниями в FIT LAB приезжают не только сотрудники компании, но и работники из других автосервисов и дилерских центров стран СНГ.

FIT SERVICE помогает коллегам с других СТО, так как главная цель FIT LAB – поднять обслуживание в автосервисах на более высокий уровень.

ЧЕСТНАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Что дает вам уверенность в качестве оказанных услуг и честности автосервиса в целом? FIT SERVICE несет ответственность перед своими клиентами. Поэтому здесь дают гарантию на работы и запчасти – 1 год или 20 000 км пробега.

СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Каким мы хотим видеть автосервис своей мечты? Наверное, таким, где нам всегда рады: встречают с улыбкой, вежливо общаются и, объясняя проблему, раскладывают все по полочкам. В боксах для ремонта – чистота, а сотрудники знают свое дело и всегда придут на помощь в любых вопросах, касающихся авто.

Но всегда ли на деле получается так? Нередко приходится сталкиваться с непрофессионализмом сотрудником, грубостью, бумажной волокитой и беспорядком на рабочем месте.

FIT SERVICE стремится к тому, чтобы оставлять о себе только хорошее впечатление. Поэтому была создана независимая федеральная служба контроля качества, которая собирает обратную связь от клиентов. После обслуживания каждому звонит робот и просит поставить оценку, насколько он остался доволен обслуживанием. Если оценка негативная, специалисты контроля качества проводят служебное разбирательство и принимают меры, чтобы клиент был доволен.

Вы всегда можете позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-80-56, задать вопросы или оставить пожелания по обслуживанию в автосервисе.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИС

Представьте, что вы купили автомобиль в дилерском центре. Приятное чувство, что все работает "как часы", удовлетворение от выгодной покупки, ни с чем несравнимый запах нового автомобиля – все эти ощущения хочется сохранить как можно дольше.

Но что делать, если обслуживание или ремонт в дилерском центре вашего города вас не устраивает? Как сократить расходы, не потеряв гарантию автопроизводителя? Обслуживаться в FIT SERVICE! Все станции сертифицированы и работы выполняются согласно регламентам заводов-изготовителей, поэтому гарантия дилера сохраняется.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ЛЮБЫХ МАРОК

Какой бы ни была ваша машина – отцовская "девятка" или новенький Porshe* – добро пожаловать в FIT SERVICE! Здесь ремонтируют автомобили любых марок и моделей, а также любого года выпуска.

КОМФОРТНАЯ ЗОНА ОЖИДАНИЯ

Как мы ремонтируем автомобиль? Приезжаем на станцию, отдаем машину на ремонт и ждем: садимся в зоне ожидания на диван, рядом с которым стоит кулер с горячей и холодной водой, и смотрим телевизор (обычно каналы переключает администратор). В чем же отличия клиентской зоны FIT SERVICE?

FIT SERVICE заботится о клиенте: в зоне ожидания здесь бесплатный Wi-Fi*, кофе, чай, игровая приставка – для взрослых и уголок творчества – для маленьких посетителей. А на экранах ТВ можно наблюдать за ремонтом автомобиля.

ЗАПИСЬ ОНЛАЙН: ВЕЗДЕ НА СВЯЗИ

Не всегда бывает удобно звонить по телефону, чтобы записаться на ремонт. В FIT SERVICE от 20 до 40% клиентов записываются онлайн:

– на официальном сайте;

– в социальных сетях;

– через мобильное приложение (можно скачать в AppStore* и Play Market* по ссылке);

– в боте Telegram* или Viber*.

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ

Лучший способ оценить что-то – попробовать: только до 30 июня 2019 года запишитесь в любой FIT SERVICE г. Барнаула на бесплатную диагностику ходовой части автомобиля и получите полную диагностическую карту, в которой описаны все проверенные узлы и агрегаты.

Запишитесь на диагностику прямо сейчас на сайте.

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле
ул. Балтийская, 68
ул. Промышленная, 13 г
пр. Калинина, 22 а
пр. Калинина, 67 м
ул. Георгия Исакова, 213 б/1
ул. Солнечная Поляна, 24 е, к2
Павловский тракт, 311 г
Сайт

*Фит Сёвис, Фит Лэб, Порш, вай-фай, ЭппСтор, ПлейМаркет, Телегрэм, Вайбер – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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