Запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года поддержали в ФАС

Начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил, что ведомство не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года и поддержит таковое решение, если оно будет принято, сообщает RNS.
Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена лицам до 18 лет. Закон предусматривает, что в случае возникновения у продавца сомнений в достижении покупателем разрешенного для продажи алкоголя возраста он вправе потребовать документ. В Минпромторге предупреждают, что предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года может привести к росту потребления гражданами нелегальной продукции и суррогатов.
"В данном случае, поскольку ФАС – это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает. Если будет решение такое принято, то мы не видим в этом ничего страшного", – сказал Мишеловин.
Он отметил, что "решение о запрете продажи алкоголя всем, кто младше 21 года, должно приниматься на государственном уровне после широкой дискуссии". "Если такое решение будет принято, мы с удовольствием присоединимся", – добавил он.
Ранее Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% – пороговое значение крепости вина. Согласно данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.
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