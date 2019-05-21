В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мастера участка Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства "Юго-Восточное ДСУ" Бийского дорожно-строительного управления, который обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекших смерть человека, сообщает региональный СК.
"На обвиняемого были возложены обязанности по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. В нарушение всех инструкций мастер участка допустил работника, не прошедшего специального обучения, к фактическому выполнению обязанностей стропальщика и выгрузке контейнеров "биг-бэгов" массой одна тонна в приемный бункер асфальтосмесительной установки", – говорится в сообщении ведомства.
При этом, как отмечается, не был проведен вводный инструктаж по охране труда, а также мастер не обеспечил нового работника спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, обвиняемый для выгрузки контейнеров применил фронтальный погрузчик, который не предназначен для выполнения таких работ, а также использовал стропу кустарного производства, состоящую из грузовых цепей и крюков, которые не имеют предохранительных замков.
В результате утром 23 июня 2018 года на территории асфальтобетонного завода в селе Сростки при проведении разгрузки на работника упал контейнер с минеральным порошком массой одна тонна, который был закреплен на ковше фронтального погрузчика. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
На обвиняемого были возложены обязанности по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. В нарушение всех инструкций бла-бла-бла и далее по тексту, где и когда эти инструктажи проводились? Помню такой из советского прошлого когда ещё только начинал работать, всё остальное профанация и следаками она отработана по полной программе, им глубоко всё равно на истинные причины трагедии, открыли букварь, назначили виновного и всё - вуаля жизнь прекрасна, звезда на погоне, терпила на кладбище и не бузит всё норм...