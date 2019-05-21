Вторник, 21 Май, 20:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,54
€ 71,97
Обь
205см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

, ИА "Амител"
На инаугурацию президента Украины прибыли три представителя Соединенных Штатов
Зеленский поблагодарил американского президента Дональда Трампа за заочное поздравление / Фото: сайт президента Украины

Зеленский поблагодарил американского президента Дональда Трампа за заочное поздравление / Фото: сайт президента Украины

После инаугурации 20 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями США, прибывшими на торжественное мероприятие, сообщает "Коммерсантъ".

В Киев от Соединенных Штатов прилетели спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон и министр энергетики Рик Перри.

Зеленский поблагодарил американского президента Дональда Трампа за заочное поздравление и просил передать ему просьбу ужесточить санкции против России.

"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь", – заявил глава государства.

Он также выразил желание в скором времени лично встретиться с Трампом, чтобы обсудить дальнейшее партнерство с США, прежде всего, в областях безопасности и энергетики.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

21.05.2019 08:34
- гость -

Это он зря, ведь расчет наших вождей, что надо смириться и само все рассосется "всесилен потому, что он верен"!

1  0
21.05.2019 08:36
Циничный котик

Видимо ему уже успели доложить, что санкции только на пользу России.

1  0
21.05.2019 09:09
- гость -

Можно лишь пожелать Украине успехов на пути к цивилизованной и свободной стране.
Ведь чем больше наших соседей станут процветающими и привлекательными странами, тем больше шансов, что и Россия стряхнёт с себя олигархически-чекистских пиявок, засевших во власти

1  0
21.05.2019 09:23
- гость -

21.05.2019 09:09
- гость -

Никогда наши не позволят это. Москва в средние века у себя то демократическую Новгородскую республику в порошок стерла. Татаро-монгольское управление не искоренимо. Просто смиритесь.

0  0
21.05.2019 09:31
- гость -


21.05.2019 09:09
- гость -
одна политическая девушка с низкой социальной ответственностью уже пробовала на окраину уехать, сбежала оттуда. Теперь еще и миллион захотела. Вот и вам стоит уехать в процветающую и привлекательную окраину.

0  1
21.05.2019 09:35
- гость -

21.05.2019 09:09
- гость -

Где Украина стала свободной?

Что паразиты вида "украинус-коломойский", что паразиты вида "дерипаскус" или "ротенбергус" --- это представители одного отряда паразитов.

1  0
21.05.2019 09:42
- гость -

Похоже Зеленского ввели в курс дела, и описали реальную ситуацию. "Если третий муж бъет вас по лицу, значит дело не в муже!"

0  0
21.05.2019 10:11
- гость -

Достойный политик - народа не боится, улицы Киева от населения не зачищали, но изменить что-либо очень трудно - пока военторг снабжает сепаратистов оружием...

0  0
21.05.2019 10:17
гость

А что то украинцы вышвырнули президента, который привел их в Европу?

0  0
21.05.2019 10:18
гость

Он дал им Европу и томас, а 73 % погнали его практически пинками

0  0
21.05.2019 10:19
гость

73 % не оценили Европу и томас

0  0
21.05.2019 10:27
- гость -

Не, ну украинцы могут избрать того президента которого хотят, это конечно безобразие...

0  0
21.05.2019 10:30
- гость -

10:27
- гость -
Не, ну украинцы могут избрать того президента которого хотят,

Не по-славянски это!! Нельзя менять барина. Барин должен быть раз и навсегда.

0  0
21.05.2019 10:41
гость

А зачем они барина избирали?

0  0
21.05.2019 10:42
гость

Барин привел их в Европу, дал им томас, а они неблагодарные

0  0
21.05.2019 10:44
гость

Как можно ужесточить санкции против России, если санкции порвали Россию еще при Обаме

0  0
21.05.2019 10:46
- гость -

10:42
гость
Барин привел их в Европу, дал им томас, а они неблагодарные

Вот и не понимаю. Наш барин пенсии нас лишил, но мы не ропщем и останемся ему верны, а ещё рай пообещал. Разве их барин способен на подобное?

0  0
21.05.2019 10:49
- гость -

Прекратите визжать про Томос. Томосом они отсекли утечку украинских хрювень в ЗАО РПЦ

0  0
21.05.2019 10:55
гость

21.05.2019 10:46
- гость -
Вот и не понимаю. Наш барин пенсии нас лишил, но мы не ропщем и останемся ему верны, а ещё рай пообещал. Разве их барин способен на подобное?

Тоже не понимаю, но походу 73 % заподозрили что способен. Наверное средняя пенсия по стране 4200 российских рублей навела на такие подозрения

0  0
21.05.2019 10:57
гость

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Так наверное поэтому Россия пока и не признала его президентом

0  0
21.05.2019 10:57
- гость -


21.05.2019 10:46
- гость -

Дык, это две БОЛЬШИЕ разницы! Наш стерха направил куда надо, амфору добыл, и катаясь на трех точках опоры, обыгрыват олимпийских чемпионов - такому разве можно не доверять!

0  0
21.05.2019 11:02
гость


21.05.2019 10:57
- гость -

Куда попали стерхи, амфоры (че это за хрень?) и олимпийские чемпионы, против Европы и Томаса!

0  0
21.05.2019 11:08
- гость -

Хохлята, уже все укродевочки обеспечены кружевными трусиками или нет?

0  0
21.05.2019 11:08
гость

Они чтобы избрать барина жизнью на майдане рисковали. Кто то даже умер, так и не узнав какой барин пришел после майдана

0  0
21.05.2019 11:10
гость

А барин после майдана увеличил свое состояние в 42 раза. Это только по его декларациям. Вот он благодарен тем, кто за него на майдане скакал

0  0
21.05.2019 11:13
- гость -

11:10
гость
А барин после майдана увеличил свое состояние в 42 раза.

Сколько в итоге? Сумма?

0  0
21.05.2019 11:14
- гость -

11:08
гость
Они чтобы избрать барина жизнью на майдане рисковали

Они скакали за Зеленского? Не знал.

0  0
21.05.2019 11:18
гость

Прекратите визжать про утечку украинских хрювень в ЗАО РПЦ, они сейчас в ЗАО Вселенский Патриарх также утекают, другая часть воруется, Томас был дан чтобы украинцам было хорошо, просто 73 % этого не оценили

0  0
21.05.2019 11:21
гость

21.05.2019 11:14
- гость -
Они скакали за Зеленского? Не знал.

Зеленский барин? Не знал. Зеленский пришел к власти после госпереворота? Не знал.

0  0
21.05.2019 11:26
- гость -

Хрювневеды, а что делают в хрювнях? Хрюкают?

0  0
21.05.2019 11:26
- гость -

Какая у Зеленского мерзкая харя на фото.

0  0
21.05.2019 11:32
гость

21.05.2019 11:13
- гость -
Сколько в итоге? Сумма?

Какая разница, сам факт, что барину президентство пошло на пользу. А кто-то за это на майдане умер. Разве барин не благодарен ему за это?

0  0
21.05.2019 11:55
- гость -

11:18
гость
Прекратите визжать про утечку украинских хрювень в ЗАО РПЦ, они сейчас в ЗАО Вселенский Патриарх также утекают, другая часть воруется,

Даже если это так, тебя это е не должно.

0  0
21.05.2019 12:05
- гость -

11:32
гость
Какая разница, сам факт

Сумму, назови сумму, хохлозависимый.

0  0
21.05.2019 15:02
местный

-гость- 11:26
вы на дедушку посмотрите

0  0
21.05.2019 15:05
гость

санкции нам на пользу, сказочный говорил

0  0
21.05.2019 17:02
- гость -

Клоун еще не понял какой груз ответственности взвалил на плечи. Но уже планирует обойти Парашенко по обогащению.

0  0
21.05.2019 19:48
Пионер

Клоун еще не понял какой груз ответственности взвалил на плечи. Но уже планирует обойти Парашенко по обогащению.

Это сколько в деньгах? Больше или меньше чем у полковника Российской Федерации? А то мож не туда пошел. чтоб обогощаться-то?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
20:09
Против Порошенко возбудили дело о госизмене 0
19:49
Посетитель сломал руку заместителю главврача больницы в Бердске 1
19:22
Центры продвижения экопродукции создадут в Горном Алтае 0
19:08
Коротко о главном: генплан Барнаула, застройка Потока и деньги депутатов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 мая
18:43
МЧС предупреждает жителей Алтайского края об угрозе подтопления 0
18:23
Конкурс по отбору управленческих кадров стартовал на Алтае 0
18:08
Министр образования Алтайского края разберется с травлей школьника 1
17:57
Бывший зек на Алтае забил собутыльника до смерти табуреткой 0
17:34
Четыре сибирских города попали в рейтинг самых "хамских" 2
17:20
Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" 4
17:04
Красноярский бизнесмен осужден на Алтае за попытку дать взятку полицейскому 0
16:49
"Сколько отняли, столько и вернули": чиновникам Кремля подняли зарплаты 9
16:31
13 детей отравились крысиным ядом в новосибирской школе 0
16:23
Спикер АКЗС прокомментировал слухи о назначении Приба главой Барнаула 5
16:11
15-летняя девочка впала в кому после прогулки с лошадью в Барнауле 0
16:02
Главный алтайский депутат высказался о планах приватизации комбината "Модест" 0
15:48
Генеральный план застройки Барнаула могут принять в августе 2019 года 1
15:33
Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет 4
15:19
Экс-директора детского дома на Алтае обвиняют в сокрытии половых преступлений 1
15:04
Посольство Украины выдало евреев в Польше за татар в Крыму 1
14:43
14 депутатов парламента Алтайского края предоставили неполные данные о доходах 3
14:25
В России упростили процедуру получения инвалидности 0
14:16
Жителей Алтая просят высказаться по продлению продажи алкоголя до 23 часов 40
14:02
24 млн россиян не трудоустроены официально 9
13:49
Названы места в Барнауле, где опасно купаться: карта 8
13:35
ЦБ обновил прогноз инфляции на 2019 год 2
13:22
Больше тысячи подарков: итоги благотворительного марафона "Спасибо за Победу" 0
13:15
Министр труда: в России увеличат МРОТ 1
13:04
Барнаульский Поток застроят многоэтажками после принятия нового генплана 14
12:51
Зеленский подписал первый указ после инаугурации 3
12:33
Ураганный ветер до 33 метров: в Горном Алтае объявлено штормовое предупреждение 0
12:24
Театр драмы проведет "Парад премьер" в Барнауле 0
12:13
Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае 0
12:04
Уволенных за нарушения водителей в Барнауле призвали не нанимать вновь на работу 10
11:50
Состояние дорог в России будут мониторить дронами 9
11:32
Новые дорожные знаки установят на трех участках дорог в Барнауле: карта 0
11:23
Детей мигрантов планируют обучать русскому языку в детсадах 6
11:11
Алтайский край в числе лидеров по росту объемов ввода жилья 3
11:01
СМИ: Бывший главный алтайский полицейский уйдет с поста главы МВД в Крыму 12
10:52
Массовая драка произошла в Горно-Алтайске: пострадал автомобиль 0
10:41
Педагогов по шахматам в школах впервые в России будут готовить на Алтае 0
10:32
Студенты АлтГТУ стали победителями творческих IT-соревнований 2
10:23
Финал "Игры престолов" установил новый рекорд 2
10:12
Командира, по вине которого солдат-срочник сгорел в палатке, осудили на Алтае 6
10:06
Здание Госдумы могут признать аварийным 11
09:53
"Ночной бал" состоится на пешеходной улице в центре Барнаула 8 июня 0
09:41
Предприниматели Алтайского края установили почти 40 тысяч кассовых аппаратов 0
09:34
Забор на месте строительства храма снесли в Екатеринбурге 26
09:28
Жители Затона в Барнауле жалуются на состояние понтонного моста и дорог 5
09:09
На Алтае возбудили дело из-за непредоставления жилья сиротам 1
08:57
Томенко предложил лишить полномочий бийского депутата 0
08:44
В продаже появились новые ЗИЛ-133ГЯ 8
08:31
Представь Сковородовну в отпуске и получи крутейший iPhone XR 0
08:18
Зеленский попросил США ужесточить санкции против России 38
08:06
"Детективное расследование": участников АТР научат составлять семейное древо 1
07:50
Барнаулец рассказал, как лучше удалять вмятины на авто без повреждений ЛКП 1
07:41
Хорошее дело браком не назовут: что нельзя делать, если купили обувь с дефектом 2
07:19
От пустыря до ярмарок и концертов: как менялась площадь Сахарова в Барнауле 16
07:03
Квартиру с ТВ-зоной в доме бизнес-класса продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 0
06:48
Как акция "Музейная ночь" в Барнауле сумела собрать рекордное число участников 2
06:32
Жилищные сертификаты для детей-сирот хотят ввести в Алтайском крае 1
06:20
Как девчонка со двора стала чемпионкой мира: Рита Гаркалина о мужчинах и диетах 60
06:07
Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 мая 0
05:58
Россиян предупредили о росте цен на детское питание из-за инициативы власти 5
04:55
Путин помиловал 84-летнюю осужденную, убившую сожителя из-за личной неприязни 0
03:55
Опубликованы результаты зрительского голосования за Лазарева на Евровидении 2
02:34
Бийского дорожника будут судить за смерть подмастерья, придавленного контейнером 1
01:28
Созданный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K 1
00:59
Российские ученые нашли "невозможную" звезду в созвездии Кассиопеи 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.