После инаугурации 20 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями США, прибывшими на торжественное мероприятие, сообщает "Коммерсантъ".
В Киев от Соединенных Штатов прилетели спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон и министр энергетики Рик Перри.
Зеленский поблагодарил американского президента Дональда Трампа за заочное поздравление и просил передать ему просьбу ужесточить санкции против России.
"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь", – заявил глава государства.
Он также выразил желание в скором времени лично встретиться с Трампом, чтобы обсудить дальнейшее партнерство с США, прежде всего, в областях безопасности и энергетики.
Комментарии
Это он зря, ведь расчет наших вождей, что надо смириться и само все рассосется "всесилен потому, что он верен"!
Видимо ему уже успели доложить, что санкции только на пользу России.
Можно лишь пожелать Украине успехов на пути к цивилизованной и свободной стране.
Ведь чем больше наших соседей станут процветающими и привлекательными странами, тем больше шансов, что и Россия стряхнёт с себя олигархически-чекистских пиявок, засевших во власти
21.05.2019 09:09
- гость -
Никогда наши не позволят это. Москва в средние века у себя то демократическую Новгородскую республику в порошок стерла. Татаро-монгольское управление не искоренимо. Просто смиритесь.
21.05.2019 09:09
- гость -
одна политическая девушка с низкой социальной ответственностью уже пробовала на окраину уехать, сбежала оттуда. Теперь еще и миллион захотела. Вот и вам стоит уехать в процветающую и привлекательную окраину.
21.05.2019 09:09
- гость -
Где Украина стала свободной?
Что паразиты вида "украинус-коломойский", что паразиты вида "дерипаскус" или "ротенбергус" --- это представители одного отряда паразитов.
Похоже Зеленского ввели в курс дела, и описали реальную ситуацию. "Если третий муж бъет вас по лицу, значит дело не в муже!"
Достойный политик - народа не боится, улицы Киева от населения не зачищали, но изменить что-либо очень трудно - пока военторг снабжает сепаратистов оружием...
А что то украинцы вышвырнули президента, который привел их в Европу?
Он дал им Европу и томас, а 73 % погнали его практически пинками
73 % не оценили Европу и томас
Не, ну украинцы могут избрать того президента которого хотят, это конечно безобразие...
10:27
- гость -
Не, ну украинцы могут избрать того президента которого хотят,
Не по-славянски это!! Нельзя менять барина. Барин должен быть раз и навсегда.
А зачем они барина избирали?
Барин привел их в Европу, дал им томас, а они неблагодарные
Как можно ужесточить санкции против России, если санкции порвали Россию еще при Обаме
10:42
гость
Барин привел их в Европу, дал им томас, а они неблагодарные
Вот и не понимаю. Наш барин пенсии нас лишил, но мы не ропщем и останемся ему верны, а ещё рай пообещал. Разве их барин способен на подобное?
Прекратите визжать про Томос. Томосом они отсекли утечку украинских хрювень в ЗАО РПЦ
21.05.2019 10:46
- гость -
Вот и не понимаю. Наш барин пенсии нас лишил, но мы не ропщем и останемся ему верны, а ещё рай пообещал. Разве их барин способен на подобное?
Тоже не понимаю, но походу 73 % заподозрили что способен. Наверное средняя пенсия по стране 4200 российских рублей навела на такие подозрения
Зеленский попросил США ужесточить санкции против России
Так наверное поэтому Россия пока и не признала его президентом
21.05.2019 10:46
- гость -
Дык, это две БОЛЬШИЕ разницы! Наш стерха направил куда надо, амфору добыл, и катаясь на трех точках опоры, обыгрыват олимпийских чемпионов - такому разве можно не доверять!
21.05.2019 10:57
- гость -
Куда попали стерхи, амфоры (че это за хрень?) и олимпийские чемпионы, против Европы и Томаса!
Хохлята, уже все укродевочки обеспечены кружевными трусиками или нет?
Они чтобы избрать барина жизнью на майдане рисковали. Кто то даже умер, так и не узнав какой барин пришел после майдана
А барин после майдана увеличил свое состояние в 42 раза. Это только по его декларациям. Вот он благодарен тем, кто за него на майдане скакал
11:10
гость
А барин после майдана увеличил свое состояние в 42 раза.
Сколько в итоге? Сумма?
11:08
гость
Они чтобы избрать барина жизнью на майдане рисковали
Они скакали за Зеленского? Не знал.
Прекратите визжать про утечку украинских хрювень в ЗАО РПЦ, они сейчас в ЗАО Вселенский Патриарх также утекают, другая часть воруется, Томас был дан чтобы украинцам было хорошо, просто 73 % этого не оценили
21.05.2019 11:14
- гость -
Они скакали за Зеленского? Не знал.
Зеленский барин? Не знал. Зеленский пришел к власти после госпереворота? Не знал.
Хрювневеды, а что делают в хрювнях? Хрюкают?
Какая у Зеленского мерзкая харя на фото.
21.05.2019 11:13
- гость -
Сколько в итоге? Сумма?
Какая разница, сам факт, что барину президентство пошло на пользу. А кто-то за это на майдане умер. Разве барин не благодарен ему за это?
11:18
гость
Прекратите визжать про утечку украинских хрювень в ЗАО РПЦ, они сейчас в ЗАО Вселенский Патриарх также утекают, другая часть воруется,
Даже если это так, тебя это е не должно.
11:32
гость
Какая разница, сам факт
Сумму, назови сумму, хохлозависимый.
-гость- 11:26
вы на дедушку посмотрите
санкции нам на пользу, сказочный говорил
Клоун еще не понял какой груз ответственности взвалил на плечи. Но уже планирует обойти Парашенко по обогащению.
Клоун еще не понял какой груз ответственности взвалил на плечи. Но уже планирует обойти Парашенко по обогащению.
Это сколько в деньгах? Больше или меньше чем у полковника Российской Федерации? А то мож не туда пошел. чтоб обогощаться-то?