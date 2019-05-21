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Забор на месте строительства храма снесли в Екатеринбурге

, ИА "Амител"
Начало демонтажа прошло под аплодисменты противников стройки
В скверен на Драме вечером 20 мая начался демонтаж ограждения / Фото: e1.ru

В скверен на Драме вечером 20 мая начался демонтаж ограждения / Фото: e1.ru

Вечером 20 мая после заявления митрополита Кирилла о необходимости снести забор, ставший символом раздора, в сквере на Драме начался демонтаж.

Как сообщает E1.ru, к началу мероприятия сквер наполнили как сторонники строительства храма, так и его противники.

Последние устроили аплодисменты, когда начались работы по сворачиванию строительных вагончиков и сносу временного забора.

Именно его пытались сломать протестующие во время первых массовых протестов в городе.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал предложить как минимум четыре альтернативных площадки для строительства храма и устроить онлайн-голосование.

До завершения этого мероприятия строительные работы приостановлены.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

21.05.2019 09:40
- гость -

Могут же, когда захотят!!
Молодцы!!!

0  0
21.05.2019 09:40
- гость -

Молодцы жители ЕКБ! Не сломились! Образцовый пример активных граждан, желающих комфортно жить

0  0
21.05.2019 10:05
- гость -

Но не следует расслабляться - вождь ведь как бы сказал, что собору быть и именно в этом сквере... Вциомовец уже на месте - значится итоги опроса предопределены....

0  0
21.05.2019 10:07
- гость -

Горожане действительно заслуживают уважения!!!

0  0
21.05.2019 10:10
гость

При коммунистах тоже храмы сносили

0  0
21.05.2019 10:54
- гость -

21.05.2019 10:10
гость
Сам-то понял что сказал?

0  0
21.05.2019 10:59
гость

21.05.2019 10:54
- гость -

При коммунистах тоже храмы сносили, че ты не понял?

0  0
21.05.2019 11:03
- гость -

Молодцы жители города

0  0
21.05.2019 11:05
гость

Среди коммунистов тоже были молодцы

0  0
21.05.2019 11:11
Дядька


21.05.2019 10:59
гость

21.05.2019 10:54
- гость -

При коммунистах тоже храмы сносили, че ты не понял?
______________
Забор не храм.

0  0
21.05.2019 11:12
месный

21.05.2019 10:59
гость

И походу очень правильно делали.

Убрать господдержку попов (нехрен жировать на наши налоги!), пусть сами за всё платят по рыночным ценам, обложить как всех налогами и проверяющими и они сами сократятся во много раз. И лицензии пусть приобретают!

0  0
21.05.2019 11:24
гость

21.05.2019 11:11
Дядька
Забор не храм.

Так забор был для храма

0  0
21.05.2019 11:25
гость

21.05.2019 11:12
месный
И походу очень правильно делали

При коммунистах было хорошо?

0  0
21.05.2019 11:40
месный

21.05.2019 11:25
гость

Что-то было хорошо, что-то не очень, а что-то ваще трындец, ну как и сейчас собственно.

Вот то что попы не лезли не в свои дела было просто очень здорово!

0  0
21.05.2019 11:46
Дядька


21.05.2019 11:24
гость

21.05.2019 11:11
Дядька
Забор не храм.

Так забор был для храма
_________
От кого за забором прячетесь?

0  0
21.05.2019 13:10
гость

В Барнауле дом купца Михайлова не отстояли. В понедельник вечером уже пол-дома снесли. Торопились, потому что суд назначен на среду, 23.05.2019 г.

0  0
21.05.2019 13:25
М

Молодцы! без Алексея справились! А то как майданутые орут "Навальный придет порядок наведёт!" - это как минимум некрасиво, и совсем не хочется таких граждан позиционировать как образец.

0  0
21.05.2019 13:37
месный

21.05.2019 13:25
М

чёта вот кроме Навального желающих порядок навести больше нет почему-то.

0  0
21.05.2019 13:59
гость

21.05.2019 11:46
Дядька
От кого за забором прячетесь?

От дурней, которые на стройку лезут. В Барнауле тоже все строители спрятались, дурней которые на забор лезут пока не нашлось. Но думаю это временно

0  0
21.05.2019 14:10
гость

Это ещё не конец. Главное добиться, чтобы сквер не вносили в список голосования, а если внесут, то голоса накрутят, т.к. сейчас началась активная деятельность церкви в пропаганде. Хотя уже были опросы и большинство жителей Екатеринбурга против застройки сквера.

0  0
21.05.2019 14:11
гость

Интересно, а у нас в парке "Изумрудном" церковь снесёт здание планетария через два года?

0  0
21.05.2019 14:15
- гость -

Молодцы,не отступили

0  0
21.05.2019 14:16
гость


21.05.2019 13:10
гость
В Барнауле дом купца Михайлова не отстояли. В понедельник вечером уже пол-дома снесли.

Это стоило ожидать. Ломать, не строить. Зато одно радует, когда построят этот "храм" для прокуроров, все на равных будут в полной Ж, стоять в одной пробке.

0  0
21.05.2019 14:57
-гость-

теперь этот станет примером для всех!!! молодцы!!!

0  0
21.05.2019 15:14
гость

и технарика не видать, слился вместе забором...

0  0
21.05.2019 19:52
911tm

Церковь будет построена именно в этом месте! Их не строят где попало, там большее значение имеет то что под землёй, чем то что над землёй. Так что эта уступка лишь для виду, церковь будет построена на месте сквера.

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