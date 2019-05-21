Глава МВД по Республике Крым Олег Торубаров, который до этого несколько лет работал на аналогичной должности в Алтайском крае, написал заявление об уходе с должности. Об этом РИА "Новости Крым" сообщил источник.
Официально Торубаров с 20 мая находится в отпуске. Такое заявление сделала пресс-служба МВД региона. Однако источники в ведомстве сообщают о том, что заявление на увольнение уже подписано. Торубаров уйдет с поста после отпуска. Вероятно, на пенсию.
По данным местных СМИ, одна из причин отставки – недовольство федерального центра работой крымской полиции. В вину Торубарову вменяют назначение на должность министра спорта Крыма жены – Ольги. К слову, она долгое время была заместителем руководителя Минсоцзащиты по Алтайскому краю.
На данный момент обязанности министра МВД Крыма исполняет начальник полиции, генерал-майор полиции Павел Каранда. Он является замминистра с 2016 года. Напомним, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров возглавил МВД Крыма в августе 2018 года. До переезда в Крым он руководил полицией в Алтайском крае. Кроме того, 20 мая также ушел в отставку вице-премьер Михаил Селезнев, курирующий ЖКХ. Увольнение Селезнева подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Олег Торубаров с 1 августа 2013 года возглавлял ГУ МВД по Алтайскому краю. В августе 2018 года его назначили на должность главы МВД Крыма.
Комментарии
А кто его жену назначал на эти должности разве не федеральный центр?
Его жену назначил Крымский центр.
Помню в 90-х мне отказали в приеме на хорошую работу, несостоявшийся мой начальник извинился и объяснил, что вынужден вместо меня взять тупицу, потому что ее муж работает в администрации края.
там воровать не дают, потому что крым - это мекка "порядочных" чиновников, под колпаком у "центра"?
не посадили бы
21.05.2019 11:39
- гость -
Разрыв шаблона?
Там Аксенов не дает никому личные дела проворачивать. Его бы, может, и хотели некоторые убрать с поста, но не смогут. Он там на своем месте.
наконец то
Ура!!!! Туда ему и дорого, а если посадят вообще будет замечательно. Такие люди-нелюди должны сидеть в тюрьме, хотя для него даже тюрьмы много
Что именно плохого он сделал на Алтае?
Может ему на пенсию пора? Молодых то вообще нет что-ли???
Случаем не из за Ромы Ланцова генералу вольную подписали ???