Жители Алтайского края смогут принять участие в обсуждении продления времени продажи алкоголя в торговых точках с 21 часов, как сейчас, до 23 часов. Об этом в рамках интернет-конференции на сайте краевого парламента рассказал председатель АКЗС Александр Романенко.
Сейчас депутаты АКЗС готовят поправки в закон, которые разрешат продавать алкоголь в торговых точках до 23 часов вечера. Напомним, пока в Алтайском крае купить "горячительное" можно с 9 до 21 часа. Ночная продажа разрешена только в барах и ресторанах.
"Проект закона выставлен на общественное обсуждение на сайтах правительства Алтайского края и АКЗС. Срок общественных обсуждений: с 15 по 28 мая 2019 года", – уточнил Романенко.
Любой желающий может высказаться на данную тему. Для этого нужно перейти по ссылке, которую мы прикрепили, и заполнить анкету. Также предложения и замечания к законопроекту можно направить в комитет АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству на электронную почту kraeva@akzs.ru или на бумажном носителе по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 81, каб. 225.
Все общественные предложения рассмотрят депутаты, Министерство экономического развития Алтайского края и только потом будет приниматься решение о целесообразности внесения законопроекта на сессию АКЗС. Случится это не ранее июня 2019 года.
"Администрации практически всех городов считают, что это создаст предпосылки для уменьшения количества предприятий, имитирующих деятельность по оказанию услуг общественного питания, и позволит обеспечить положительный бюджетный эффект", – сказал Романенко.
А как вы считаете, стоит ли продлить время продажи алкоголя в Алтайском крае с 21 до 23 часов?
Комментарии
А ссылка-то где?
Эти же "говорили трибунные " решили противопоставить себя всем регионам и приняли решение до 21 (у всех до 23)
Удержать с дармоедов жалование полученное за зря
мне пофиг я в 21-00 уже пьяная и сплю
Время стоит продлить хотя бы в летнее время
Я ЗА!
Даешь бухло!
Свободу Анджеле Девис!
Молодежь, которая любит бухать прямо у крылечка магазина, затарившись пивасиком до девяти, к одиннадцати уже успокоится и разбредется по домам. А если продавать бухло до одиннадцати, то все окрестные жители будут слушать их "концерты" до глубокой ночи, а то и до утра. Мы ведь это все уже проходили не так давно, зачем снова наступать на те же грабли? Чтобы у чиновников и воротил пивного бизнеса в карманах бабла прибавилось?
качество бухла стало такое, что мне давно стало без разницы, как и во сколько они его продают
21.05.2019 14:35
- гость -
пивас и счас не проблема после 21:00 купить, так что не нада ля-ля, ага!
хорошая идея, так и надо сделать!
Кто не успел до 21, тот уже будет тупо догоняться, а это ни к чему
Вообще хоть отмените. Или раз в неделю по пятницам вечером пивас продавайте. Пусть в НСО будет происходить затаривание крепким.
Кому надо, тот все равно найдет! Точек продающих после 21 полно и так.
Алкоголь после 21:00 можно купить и сейчас, только выбор хуже. То есть алкашам всегда есть, где доЗАПРАВиться. Никаких ограничений быть не должно.
Я за!!! и утром с 6-ти.
отменить все ограничения. продавать как раньше. кстати, все неурядицы и начались с этих нелепых ограничений
21.05.2019 14:49
Павсекакий
+100!
Все опять через одно место. Это имитация бурной деятельности что ли? Как надоели такие предложения, аж в горле стоят. Один экспериментирует с часовыми поясами по нескольку раз туда сюда, другой прицепится к знаку шипы обязать отменить, эти часы продажи туда сюда. Еще народное голосование что бы полностью с себя ответственность снять, мол вот сами выбрали, а мы че? а мы депутатскую зарплату за это получим. Берите статистику за все время и проводите анализ, Что было ДО что стало ПОСЛЕ, берите статистику с другого района, статистику происшествия, наймите очкастого IT который вам разложит пиктограммы на розовом фоне в цветочек на большой монитор и сморите туда, там будет свет! Я вас уверяю. Ваше решение будет обоснованно. А эти пляски с бубном оставьте в покое.
Перепись идиотов показала наличие их в количестве 43%
бухло любое можно купить после девяти на Чкалова в Хорошем настроение. только бутылку откроют.
То время двигают, то новогодние каникулы постоянно пытаются отменить, то спиртное продавать не продавать. Более насущных проблем нет. Мне без разницы это спиртное, я не пью. Но слушать под окнами пьяные разговоры или разухабистное пение совсем не хочется. Достаточно до 21 часа. Никаких 23 часов.
21.05.2019 16:22
ГостьЯ
в 21 купят и будут до 02:00 выпивать с таким-же успехом!
Тоесть изза нескольких идиотов нормальные люди, которые под окнами не орут, должны иметь проблемы? Может это кто-то ещё плохо выполняет свои обязанности?
И какие это проблемы у нормальных людей из-за продажи алкоголя до 21 часа?
НЕТ, НЕТ и еще раз НЕТ.
Я бы вообще запретила продавать алкоголь лицам моложе 21 года и после 19-00. Наша молодежь спивается... ужас, пивнушки в каждом доме, а то не и не одна.
Сейчас открылись парки, только начнется тепло, начнутся на лавочках пьяные компании и песни до утра...
21.05.2019 16:34
ГостьЯ
как какие, захотел купить, а не продают, занят человек был до 21:00, а потом выпить захотел.
1) перестать менять законы, т.к. они либо бесполезные, либо вредные
следствие из п.1:
2) отправить депутатов на отдых
Не пейте, здоровее будите Вы и будущее поколение! Сейчас пиво выпил-на утро головная боль и перегар, как от водки...
А водки выпил-можно и не проснуться!
Пейте ИВАН ЧАЙ и минеральную водичку, очищайте организм!
17:16
А зачем вы пиво жрете ведрами? После литра или полутора ни голова не болит ни перегара нет
Наверное ЕР больше заняться не чем, пока у людей не будет уверенности в завтрашнем дне и стабильной человеческой зарплаты кто бухал тот и будет, какой смысл пыль в глаза на гонять если от этого ситуация не изменится
21.05.2019 16:54
Да что вы говорите? Обычно те, кто занят до 21 часа, всегда имеют в наличии спиртное. А не бегают по забегаловкам в поиске, где бы урвать выпить. Не то пальто.
17:16
гость
Не пейте, здоровее будите Вы и будущее поколение! Сейчас пиво выпил-на утро головная боль и перегар, как от водки...
Поздравляю, ты посадил печень.
17:44
ГостьЯ
21.05.2019 16:54
Да что вы говорите? Обычно те, кто занят до 21 часа, всегда имеют в наличии спиртное.
Ты если не пьёшь, то и не верещи. Будь умной и последовательной, а не как сейчас.
21.05.2019 17:46
- гость -
Да не твое дело. Ты вон как заверещал. Иди опохмелись.
почему нет варианта вынести все точки продажи спиртов в игорную зону?
17:51
ГостьЯ
Я не похмеляюсь, перекумариваю по-черному. А тебя видать какие то слабости обуевают после пары стопок...или просто была буйная молодость?
17:51
ГостьЯ
Обычно все такие алконенавистницы с "интересным" прошлым, после 3 стопок с которыми происходили забавные или постыдные вещи.
21.05.2019 18:52
- гость -
- сколько у тебя парней было
- три
- ...
- а, вспомнила один забавный случай, девять
Считаю что запрещать глупо. Покупают потом непонятно что, а потом попадают в больницу с отравлением или ещё хуже... Нормальные люди меру знают. А приходится в кафе переплачивать. За продление до 23.
Молодежь, которая любит бухать прямо у крылечка магазина, затарившись пивасиком до девяти, к одиннадцати уже успокоится и разбредется по домам. А если продавать бухло до одиннадцати, то все окрестные жители будут слушать их "концерты" до глубокой ночи, а то и до утра. Мы ведь это все уже проходили не так давно, зачем снова наступать на те же грабли? Чтобы у чиновников и воротил пивного бизнеса в карманах бабла прибавилось?
А что говорит на это доблестная полиция?