20 мая стартовал открытый конкурс управленческих кадров для зачисления в кадровый резерв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин назвал будущих его членов "Командой РАзвития".
Оператором отбора выступит Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Ее специалисты помогут организовать конкурс таким образом, чтобы были отобраны самые грамотные и талантливые специалисты.
"Я уверен, что Республика Алтай располагает большим количеством талантливых людей, которые хотят привнести свои свежие идеи, опыт и новый взгляд в систему государственного и муниципального управления", – пообещал Хорохордин.
К участию приглашаются все желающие. Чтобы показать свои возможности, нужно зарегистрироваться на специальной интернет-странице проекта, заполнить анкету, сделать видеопрезентацию, пройти тестирование и выполнить еще несколько заданий. По результатам определят тех, кто пройдет во второй этап отбора.
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