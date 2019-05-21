ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей Чарышского района об угрозе подтопления.
По оценкам регионального Гидрометцентра, обильные осадки на территории Республики Алтай с 21 по 23 мая могут привести к выходу из берегов реки Чарыш.
Наиболее сложная ситуация может возникнуть в райцентре – селе Чарышском, где не исключается достижение водой критической отметки.
В связи с этим возникает риск подтопления прибрежных территорий. Местным жителям рекомендуют быть готовыми к том, что поднимется вода.
В частности, следует заранее подготовить вещи, документы и медикаменты, которые необходимо эвакуировать в первую очередь.
При объявлении эвакуации нужно взять с собой документы, ценности, необходимые вещи, двухсуточный запас непортящихся продуктов питания и отправиться в назначенный пункт сбора.
Населению в зонах возможного подтопления рекомендуют поднять технику, вещи, мебель, продукты питания на возвышенные участки дома заблаговременно, не дожидаясь паводка.
Перед уходом из дома необходимо выключить электричество и газ и погасить огонь в отопительных печах.
Если позволяет время, можно закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях.
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