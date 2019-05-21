Заместитель главврача Бердской городской больницы пострадала в результате нападения посетителя, сообщает "Российская газета".
25-летний парень накинулся с кулаками на сотрудницу медучреждения нанеся ей травмы, в том числе перелом руки.
По факту случившегося полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. В частности, они опросили участников конфликта.
Материалы с итогами расследования будут переданы в Следственный Комитет для решения о возбуждении уголовного дела.
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