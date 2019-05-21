Польская вокально-инструментальная группа Kapela podwórkowa была изгнана из музея Второй мировой войны в Гданьске за исполнение песни "Тёмная ночь", сообщает Regnum.
Планировалось, что во время акции "Ночь музеев" коллектив исполнит шесть песен военного времени, однако когда очередь дошла до композиции из советского фильма "Два бойца" композитора Никиты Богословского и поэта Владимира Агатова, музыкантам приказали прекратить.
По словам участника группы Петра Косевского, к ним обратился директор музея Кароль Навроцкий и потребовал прекратить петь.
В качестве аргумента он заявил, что это "большевистская" песня и "есть запрет на её исполнение". После этого руководитель культурного учреждения выгнал музыкантов.
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