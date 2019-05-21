Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады восьмого созыва, сообщает РБК.
В качестве основания для этого приведено отсутствие в парламенте правящей коалиции в течение более, чем 30 дней.
В штабе Зеленского уточнили, что правящей коалиции в Раде не существует уже три года – с февраля 2016-го, когда "Батьковщина", "Самопомощь" и Радикальная партия покинули ее.
В общении с журналистами президент Украины главной причиной роспуска назвал низкий уровень доверия граждан к этому институту.
По его словам, Раде доверяют лишь 4% населения, что и является самым весомым аргументом для прекращения ее полномочий.
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