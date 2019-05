Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, на котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".

Так, игру Spider-Man новая консоль прогрузила в 19 раз быстрее. А при показе демонстрационного видео на PS4 Pro при счет быстром перемещении камеры были заметны "фризы" для подгрузки карты, в то время как PS5 на это вообще не потребовалось никаких промедлений.

Пока неясно, все ли игры будут так же блестяще оптимизированы под новое "железо", но можно с уверенностью говорить, что мощности консоли должно с лихвой хватить, чтобы избавиться от надоедливых загрузочных экранов.

Ранее стали известны некоторые характеристики PlayStation 5. Ее основу составят процессор третьего поколения AMD Ryzen с архитектурой Zen 2, видеокарта семейства Radeon Navi, поддерживающая разрешения 8К и трассировку лучей.

Последняя призвана максимально точно имитировать падение света на поверхности трехмерного пространства. Это должно сделать изображение еще более реалистичным.

Стандартный жесткий диск HDD заменят на SSD. По замыслу команды PlayStation, это сократит время ожидания при загрузке приложений и локаций.

Ожидается, что скорость чтения и записи информации на этом накопителе будет быстрее, чем у любого SSD для ПК.

PlayStation 5 будет обратно совместима с четвертой моделью. Кроме того, известно, что на ней можно будет использовать шлем виртуальной реальности PS VR.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq