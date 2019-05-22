Город Кольчугино во Владимирской области в ночь на 22 мая стал центром проведения контртеррористической операции, сообщает ТАСС.
Территория, на которой разворачиваются события, оцеплена правоохранителями.
Несколько боевиков заблокированы силовыми ведомствами в частном доме. На требование сдаться они открыли огонь.
Завязалась перестрелка. Принято решение о ликвидации террористов.
Известно, что жертв среди гражданских и участников КТО нет.
Комментарии
Дотолерастились..
Болотнинский районный суд Новосибирской области признал учительницу Наталью Оганисян из поселка Ояш виновной в экстремизме (ч.1 ст. 282 УК), однако ее дело закрыли из-за частичной декриминализации данной статьи.
Дело против нее возбудили из-за ссоры с матерью одного из учеников на родительском собрании. Оганисян сообщила изданию, что планирует обжаловать это решение: «Значит, первая часть — меня все-таки признали виновной, с чем я совершенно несогласна и написала заявление, что я буду подавать апелляцию. Буду оспаривать, потому что нарушений много».
О возбуждении дела против Оганисян стало известно в апреле. Антон Дмитрюк, директор школы, где она работает, рассказывал, что учительница сказала матери одного из учеников, которая является уроженкой Узбекистана, «учи русский язык» и назвала ее «хамкой». Та написала на Оганисян заявление в прокуратуру.
Пока подозреваемые. Как только их перестреляют - они тут же превратятся в террористов. Всех до одного уничтожат и никто не предстанет перед судом...
22.05.2019 09:43
- гость -
Они превратились в террористов когда приобрели оружие. После первого отказа от предложения сдаться должны уничтожаться, нечего рисковать нашими парнями, мирными жителями, и тратить деньги и силы на суд, содержание и кормление. И заступников следом .
Правильно , плюсую ,!
Ишь ты сколько тут правильных развелось, по любому все из едросовцев!