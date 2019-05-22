Полиция разыскивает водителя, который допустил наезд на пешехода в Барнауле и теперь скрывается от правоохранительных органов.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент случился 20 мая в 22:00 в районе дома №219б.
"По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении допустил наезд на пешехода – мужчину 1981 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Позже полицейские установили личность водителя, которым оказался мужчина 1985 года рождения, управлявший автомобилем "Фиат Дукато". В настоящее время водитель скрывается.
Граждан, располагающих какими-либо данными относительно случившегося, просят сообщить по телефонам: (3852)393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
он не скрывается, он считает, что всё правильно сделал, это пешеход не убедился и ап его машину убился, выскочил, прям напал, еле уехал от него
СССыкло...
Пешики совсем оборзели прут как бараны даже по сторонам перестали смотреть!
22.05.2019 10:48
- гость -
Водятлы совсем охренели, со спецом пешеходов давят на переходах даже не собираясь их там пропускать проезжая по ним. А может со зрением у некоторых всё очень не в порядке, раз ПП не видят? А может на неисправных авто ездят, что затормозить не могут? А может с головой не в порядке если заранее затормозить не получается? Если авто не исправно на нём ездить нельзя! Если нихрена не видишь или в башке напутано - то прав не должно быть в принцыпе!
Уже миллион раз говорили, ставьте там светофор, запарили эти ручейки из пешеходов, пусть ходят по светофору!