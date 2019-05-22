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Стал известен размер доходов глав двух барнаульских районов

, ИА "Амител"
На сайте мэрии опубликованы доходы главы Октябрьского и Ленинского районов
Фото: id-legalgroup.com

Фото: id-legalgroup.com

Традиционная публикация данных о доходах стартовала для барнаульских чиновников. Первыми на сайте мэрии появились данные о заработке, недвижимости и автомобилях для глав Октябрьского и Ленинского районов, главы Счетной палаты Барнаула и главы МКУ "Архитектура города Барнаула".

Глава Октябрьского района Вячеслав Новиков в 2018 году заработал 2,138 млн рублей. На него записана квартира 168,5 квадратного метра, два машино-места, кладовая (17,1 кв. м) и автомобиль Volkswagen Touareg. Также в пользовании земельный участок 2,5 тысячи "квадратов" и жилой дом 342,3 квадратного метра.

Глава Ленинского района города Александр Михалдыкин задекларировал доход в 1,645 млн рублей, его супруга – 642,7 тысячи рублей (было 500 тысяч рублей). У них есть квартира 67,6 кв. м, жилой дом 121,7 кв. м, земельный участок 425 "квадратов" и автомобиль Toyota Caldina.

Председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель отчиталась о доходе в 1,579 млн рублей. Она является собственницей трех квартир (69,71 и 34 квадратных метра), двух гаражных боксов и трех погребов, а также автомобиля Toyota RAV4.

Глава муниципального казенного учреждения Алексей Бобров задекларировал 1,292 млн рублей, его супруга заработала 17 тысяч рублей. Доход в семейную казну принесли и двое несовершеннолетних детей: по 3,3 и 2,3 тысячи рублей. Чета Бобровых владеет двумя квартирами (61 и 43 кв. м) и погребом.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.05.2019 11:42
- гость -

Странно, в регионе средняя зп - 17.000, а почему главам платят по 178.000 ???

1  0
22.05.2019 11:51
krash

Почему не принять закон, чтоб чиновники получали среднюю зарплату по региону?
Глядишь, что то бы делать начали, чтоб ее повышать.
Или они считают, что работают больше остальных людей, потому им и положено больше денег.

0  0
22.05.2019 12:00
месный

мне одному кажется что новикову, чтоы купить всё то что написано с таким доходом нада лет 10 не пить ни есть ни одеваться?

А на родственниках чё записано и каков их доход?

0  0
22.05.2019 12:04
- гость -

эээммм... с такими доходами чо-та бедненько живут...

0  0
22.05.2019 12:10
- гость -

у Магель третья квартира потерялась )

0  0
22.05.2019 12:16
гость

Тут смотрел историю одной начальницы налоговой инспекции: в один год она задекларировала с мужем 40 млн годового дохода. А потом развелась. А оказалось фиктивно. Так что проверять и перепроверять , врут все!

0  0
22.05.2019 12:48
- гость -

22.05.2019 11:42
- гость -
А потому что вместо сидения в сети в рабочее время нужно отучиться, поработать, набраться делового и жизненного опыта, обзавестись нужными связями, стать главой района и зарабатывать по 178 т. А если сидеть в сети, целыми днями делиться с такими же неудачниками подобными мыслями и ждать "социального лифта", то и минималки многовато.

0  0
22.05.2019 12:48
- гость -

Сабаки лают, а Новиков идёт!

0  0
22.05.2019 13:03
- гость -

12:48
- гость -
обзавестись нужными связями

Вся суть. Надеюсь, что скоро ты хлебнёшь баланды.

0  0
22.05.2019 13:11
гость

Вячеслав Новиков в 2018 году заработал 2,138 млн рублей

178 тысяч в месяц зарплата из бюджета Барнаула? Если не ошибаюсь по закону муниципальным чиновникам нельзя заниматься предпринимательской деятельностью, значит это чисто на муниципальной зарплате? Охренеть. По моему Барнаул столько не зарабатывает сколько платит своим чиновникам

0  0
22.05.2019 14:00
Павсекакий

Давно просится закон об установлении жалования чиновников в зависимости от средней по стране или региону, не более чем в 2-3 раза. А когда они живут отдельной жизнью, сами себе жалование назначают, какое хотят, пропасть межде богатыми и бедными будет расти. У них нет мотивации работать для народа, у них и так всё хорошо.

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