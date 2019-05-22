Велопарад впервые пройдет в Горно-Алтайске в последнее воскресенье мая, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.
"Начиная с этого года велопарад объявлен общероссийским мероприятием. Участники велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры соберутся 26 мая в 10:00 часов на центральной площади имени Ленина. Планируется, что мероприятие соберет около 150-200 активных горожан и гостей города", – говорится в сообщении.
Также велопарад призван повысить безопасность на дорогах. Участниками мероприятия могут стать все желающие старше 14 лет. Они могут приезжать на любых велосипедах. Регистрация или заявка не требуется.
Маршрут велопарада выглядит следующим образом. Старт состоится на площади Ленина, затем велосипедисты будут двигаться по улице Чорос-Гуркина в направлении автовокзала. На пересечении улиц Чорос-Гуркина и Головина маршрут поворачивает направо и следует до пересечения с проспектом Коммунистическим, после чего поворачивает направо на проспект и следует в направлении торгового рынка "Ткацкий". Далее участники повернут на улицу Ленина и продолжат движение до лыжной базы "Еланда". Безопасность дорожного движения будут организовывать сотрудники ГИБДД.
Комментарии