Минтранс России по инициативе Международной ассоциации аэропортов прорабатывает возможность упрощенной процедуры досмотра инвалидов в аэропортах, сообщает газета "Известия".
Рассматривается возможность досматривать инвалидов отдельно от основного потока людей – в спецмашинах, вручную и при помощи переносной аппаратуры.
Инициаторы считают, что такой подход ускорит предполетный досмотр как инвалидов, так и остальных пассажиров.
Для этого планируется закупка дополнительных устройств, позволяющих производить процедуру, не поднимая человека с коляски.
Персонал воздушных гаваней могут направить на дополнительное обучение по работе с людьми, у которых ограниченные возможности здоровья.
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