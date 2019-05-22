Спортсменка из Барнаула Дарья Ожигова стала победителем российских соревнований по спортивной гимнастике.
Первенство России среди юниорок по спортивной гимнастике проходило в Пензе с 13 по 18 мая 2019 года. Выступая по программе кандидата в мастера спорта в многоборье, Дарья набрала по сумме двух дней 98,265 балла и заняла первое место, опередив спортсменок из Красноярска и Санкт-Петербурга. Всего в финале многоборья среди юниорок 13-15 лет принимали участие 27 спортсменок из 19 городов России.
Дарья Ожигова является воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г., занимается у тренера высшей квалификационной категории Суслик Евгении Владимировны.
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