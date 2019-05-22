Сын избил мать и придушил ее шарфом в Новосибирской области

Вынесен приговор жителю Искитимского района, признанному виновным в убийстве матери, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
Как установлено судом и следствием, в ночь на 12 октября 2018 года селянин в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире с матерью на станции Евсино.
Между ними произошла ссора, в ходе которой сын нанес 64-летней женщине множество ударов руками и ногами, некоторые из которых пришлись по голове.
После этого он схватил шарф, накинул его на шею пенсионерки и принялся душить, пока она не перестала подавать признаки жизни.
Судмедэксперты выяснили, что смерть сибирячки наступила от травматического отека головного мозга.
31-летний подсудимый признан виновным ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и приговорен к 10 годам исправительной колонии особого режима.
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