Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев развелся с женой и сильно переживает по этому поводу, сообщают "Вести" со ссылкой на свой источник.
По его словам, расторжение брака негативно сказалось на морально-психологическом состоянии осужденного экс-чиновника.
Алексей Улюкаев являлся министром экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года.
В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130,4 миллиона рублей.
Бывшего министра признали виновным в вымогательстве взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Улюкаев отказался признавать свою вину. Он назвал дело сфабрикованным.
Наказание в тверской ИК-1 бывший министр начал отбывать в начале июня 2018 года.
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