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Отдых в кафе закончился групповым изнасилованием в Барнауле

, ИА "Амител"
На женщину набросились парни, который вызвались проводить ее до дома
Выбрав подходящий участок местности, новые знакомые изнасиловали горожанку / Фото: ernur.kz

Выбрав подходящий участок местности, новые знакомые изнасиловали горожанку / Фото: ernur.kz

Отдых в одном из барнаульских кафе 20 мая 2019 года закончился для местной жительницы групповым изнасилованием, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Началось все с того, что после знакомства в кафе женщину вызвались проводить до дома двое молодых людей.

По версии следствия, выбрав подходящий участок местности, новые знакомые изнасиловали горожанку и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По горячим следам правоохранительные органы задержали двоих барнаульцев 23-х и 24-х лет. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия группой лиц) и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия группой лиц).

Задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В частности, ведется сбор и закрепление доказательств вины молодых людей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

23.05.2019 06:08
- гость -

А тётке сколько лет было ???

0  0
23.05.2019 06:58
- гость -

А тётке сколько лет было ???

Как это влияет на суть процесса?

0  0
23.05.2019 07:25
lap

30 ей вроде!

0  0
23.05.2019 07:27
- гость -

Сколько б лет не было ума не нажила.

0  0
23.05.2019 07:34
- гость -

Некрофилы какие-то, а у бабка использовала последний шанс.

0  0
23.05.2019 07:40
- гость -

Походу подстава...

0  0
23.05.2019 07:49
Макс

Походу малолетки бестолковые комментарии оставляют, Барнаул, куда ты катишься?!?

0  0
23.05.2019 07:52
Дионис

Макс ты оставил комментарий, лол, невменяемый

0  0
23.05.2019 07:53
АБОРИГЕН

Как вариант, могли не заплатить.

0  0
23.05.2019 08:03
lap

По другим источникам было две телуньи,которые составляли компанию ребятам в распитии,одна слилась на такси под конец,а эта с кавалерами прогуляться решила.В этой истории не жалко никого:ни малолетних тупых обрыганов,ни "жертву"!!

Макс,а что с комментами такого???научи как правильно!!!

0  0
23.05.2019 08:03
- гость -

Надеюсь лет по 10 нарисуют гадам.

0  0
23.05.2019 08:15
- гость -

У нас в менталитете принято оправдывать насильников. Менталитет терпил.

0  0
23.05.2019 08:26
- гость -

расскажите мне, темному, чем изнасилование отличается от насильственных действий сексуального характера

написано "...изнасиловали и совершили насильственные действия..."

это два раза что-ли они ее?

0  0
23.05.2019 08:31
- гость -

Какая нормальная женщина в понедельник, в разгаре рабочей недели идет в кафе?

0  0
23.05.2019 08:49
- гость -

23.05.2019 08:26
- гость -

Если в предназначенное для этого отверстие - то это изнасилование, если в другие какие дырки -совершили насильственные действия сексуального характера.

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