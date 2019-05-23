Отдых в одном из барнаульских кафе 20 мая 2019 года закончился для местной жительницы групповым изнасилованием, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Началось все с того, что после знакомства в кафе женщину вызвались проводить до дома двое молодых людей.
По версии следствия, выбрав подходящий участок местности, новые знакомые изнасиловали горожанку и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
По горячим следам правоохранительные органы задержали двоих барнаульцев 23-х и 24-х лет. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия группой лиц) и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия группой лиц).
Задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В частности, ведется сбор и закрепление доказательств вины молодых людей.
Комментарии
А тётке сколько лет было ???
А тётке сколько лет было ???
Как это влияет на суть процесса?
30 ей вроде!
Сколько б лет не было ума не нажила.
Некрофилы какие-то, а у бабка использовала последний шанс.
Походу подстава...
Походу малолетки бестолковые комментарии оставляют, Барнаул, куда ты катишься?!?
Макс ты оставил комментарий, лол, невменяемый
Как вариант, могли не заплатить.
По другим источникам было две телуньи,которые составляли компанию ребятам в распитии,одна слилась на такси под конец,а эта с кавалерами прогуляться решила.В этой истории не жалко никого:ни малолетних тупых обрыганов,ни "жертву"!!
Макс,а что с комментами такого???научи как правильно!!!
Надеюсь лет по 10 нарисуют гадам.
У нас в менталитете принято оправдывать насильников. Менталитет терпил.
расскажите мне, темному, чем изнасилование отличается от насильственных действий сексуального характера
написано "...изнасиловали и совершили насильственные действия..."
это два раза что-ли они ее?
Какая нормальная женщина в понедельник, в разгаре рабочей недели идет в кафе?
23.05.2019 08:26
- гость -
Если в предназначенное для этого отверстие - то это изнасилование, если в другие какие дырки -совершили насильственные действия сексуального характера.