Алтайский шинный комбинат прекратил производство как юрлицо

Алтайский шинный комбинат, как юрлицо, прекратил производство, а выпуск продукции на заводских мощностях ведут компании "Нортек" и "ЯШЗ Авиа", передает "Интерфакс" со ссылкой на главу краевого Минпромэнерго Александра Климина.
"ООО "Алтайский шинный комбинат" производственную деятельность не ведет, оно было сохранено для завершения поставок по отдельным контрактам, заключенным ранее, и урегулирования финансовых расчетов", – уточнил региональный министр.
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Ранее комбинат сменил место регистрации с Барнаула на Москву. Однако по словам Александра Климина, сей факт не отразится на бюджете Алтайского края и Барнаула, поскольку компании "Нортек" (Барнаул) и "ЯШЗ Авиа" (Ярославль) продолжают выпуск продукции.
Относительно имущественных налогов ситуация выглядит следующим образом: на балансе шинного комбината осталось имущество завода в крае, и налоги в данном случае платятся по месту нахождения данного имущества.
Комментарии
Браво налоговая!!!! Так держать!!! А то муженьки по 40 млн годового дохода в дом не принесут!!! Замыкание НДС на приближенных к руководству налоговой , БРАВО!!!
Не здря Мы его продали. Кака никака,а всё копеечька Наш Бюджет!