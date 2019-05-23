Собаки в Алейске съели останки мужчины, который пропал на праздник Пасхи, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник.
По информации издания, человеческие останки обнаружили еще 9 мая недалеко от жилых домов. Уточняется, что мужчина пропал еще на Пасху – то есть в конце апреля.
На месте происшествия были обнаружены обглоданные череп и кости позвоночника, а других фрагментов, как указывает издание, найти не удалось.
Также сообщается, что эксперты установили, что череп не поврежден. Исследование останков продолжается.
В данный момент до конца не ясно, носила ли смерть мужчины криминальный характер.
Комментарии
Новости сверхдержавы
Эй, зоошиза и прочие ласки
В дёсенки с этими
"безобидными собачками"блоховозами пожахаться не желаете? Ониженикусаюцца
зоошиза радуется, за чем к ним обращаться. тока почему то в будки не переселились
я так понимаю, денег на отстрел собак, вкусивших человеческого мяса, нет
куда деньги переводить?
Чего так возбудились то?
Человек разговелся по случаю праздника, да перестарался. Умер за гаражами. Причем тут сверхдержава?