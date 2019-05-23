Орешкин удивился данным Росстата по росту добычи газа

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Столыпинского форума заявил, что ждет разъяснений Росстата в связи с данными о резком росте добычи природного газа в апреле, сообщает RNS.
Ранее Росстат сообщил, что добыча природного газа в апреле текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, а промышленное производство в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении.
"Ну здесь мы ждем только комментария от Росстата. Он является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные удивили. Понятно, что там в общей цифре роста – это не такое большое изменение, даже без этих данных... рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата, возможно, будут какие-то корректировки", – сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что "в любой статистике, вы посмотрите любую страну мира, данные пересматриваются очень часто, особенно оперативные данные".
"Здесь, конечно, надо работать над тем, чтобы качество статистики улучшать, чтобы вот таких... конечно же не было", – добавил Орешкин, отвечая на вопрос о резком росте добычи природного газа по данным Росстата.
В Минэкономразвития ранее сообщили, что основной вклад в улучшение динамики промышленного производства в апреле внесли обрабатывающие отрасли, годовые темпы роста обрабатывающей промышленности в апреле выросли до 4,7% год к году после 0,3% год к году в марте. Также отмечалось, что "улучшение годовой динамики наблюдалось в добыче как нефти, так и естественного природного газа".
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