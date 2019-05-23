Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею со счетом 4:3 обыграла США в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Игра проходила в Братиславе.
🇷🇺🇺🇸 22.2 seconds to go. @russiahockey still up 4-3 over @usahockey #IIHFWorlds #RUSUSA pic.twitter.com/exRE70Z9bz— IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.
В составе сборной России отличились Никита Гусев (1-я минута), Михаил Сергачев (15-я), Кирилл Капризов (42-я) и Михаил Григоренко (47-я). У американцев шайбу забросили Брэди Шей (22-я), Ноа Хэнифин (46-я), Алекс Дебринкет (58-я).
Россия стала единственной командой на чемпионате мира, выигравшей все матчи группового этапа. Сборная одержала семь побед подряд, заняв первое место в турнирной таблице группы B. Американцы стали четвертыми в группе А, в их активе было пять побед при двух поражениях.
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