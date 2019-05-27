Специалисты мультибрендовых бутиков стильной мужской одежды Velaner* поделились с читателями портала Amic.ru основными направлениями свадебной моды.
СМЕЛЫЕ ОТТЕНКИ
Чернильно-синий, сиреневый, шоколадный и "марсала", а также пурпурный и ткани с переливом – в таких богатых оттенках даже костюм самого простого кроя будет выглядеть дорого и стильно! Среди светлых оттенков фаворитами являются беж и "айвори".
ЖАКЕТ ВМЕСТО ПИДЖАКА
Почему бы и нет – особенно если свадьба планируется в стиле Boho**, который сейчас на пике популярности! Ткани в таком случае лучше выбирать натуральные, а фактурность образу придадут заплатки на рукавах, стильная обшивка карманов или этнические аксессуары.
КЛЕТКА И ПОЛОСКА
Полюбившиеся многим принты станут популярными в предстоящем сезоне, а шотландская клетка и вовсе грозит стать мегатрендом 2019 года.
КЛАССИКА ВСЕГДА В ЦЕНЕ
Что касается моделей, то дизайнеры остановились на классических двубортных, американском крое и костюмах с приталенным пиджаком. Классным решением станут зауженные или укороченные брюки, а также брюки с отворотами: подобрав к ним слипоны, мокасины или кеды, вы сможете создать смелый и неординарный образ.
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Костюм жениха в 2019 году обязательно должен быть обыгран оригинальными акцентами: металлизированной вышивкой, аппликациями, контрастными вставками, заплатками, плетеными и вязаными аксессуарами.
Индивидуализация образа – вот к чему мы стремимся при подборе костюма жениху в мультибрендовых магазинах Velaner, уделяя должное внимание вашим предпочтениям и комфорту!
А приятные скидки до 30% станут безусловным бонусом для наших покупателей!
Магазин мужской одежды Velaner
г. Барнаул, Павловский тракт, 251 в (ТРЦ "Европа", 1 этаж),
проспект Строителей, 117 (ТРЦ Galaxy, 1 этаж)
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*Веланер – прим.ред.
**Бохо – прим.ред.
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