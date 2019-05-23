Четверг, 23 Май, 19:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,49
€ 71,84
Обь
173см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Пусть каждый ребенок вернется домой: в Барнауле вспомнят пропавших детей

, ИА "Амител"
Ежегодно в России пропадают тысячи детей
Свеча/Фото: sh-mdk.bel.muzkult.ru

Свеча/Фото: sh-mdk.bel.muzkult.ru

Вспомнить всех пропавших детей и не допустить новых трагедий приглашает Алтайское отделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". 25 мая 2019 года, в Международный день пропавших детей, в Барнауле пройдет мероприятие, которое призвано привлечь внимание людей к этой проблеме. В этот день на площади Мира  выступят детские коллективы, а вечером здесь же зажгут свечи в память о всех не вернувшихся.

"25 мая — Международный день пропавших детей. Это день бесконечной надежды на то, что однажды каждый пропавший ребёнок найдёт дорогу домой. Главная задача этого дня — привлечение внимания общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, незащищённости детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации. По статистике ежегодно в России пропадают тысячи детей. Это ужасающая, не поддающаяся спокойному восприятию цифра. Некоторых из них, к сожалению, найдут погибшими, а некоторые так и не будут найдены. Ежегодно наш отряд проводит акцию, приуроченную к этому дню, чтобы снова напомнить обществу об этом, а также ознакомить с правилами безопасности, чтобы не допустить новых трагических историй", — рассказали в отряде.

Акция начнется в 16-00 25 мая на площади Мира (г. Барнаул, ул. Г. Исакова 230). Волонтеры отряда расскажут об основных правилах безопасности для взрослых и детей, раздадут памятки и рекомендации по детской безопасности. Здесь же будет устроена инсталляция, посвящённая пропавшим детям.

И каждый участник сможет задать все интересующие вопросы поисковикам "Лизы Алерт". Ну и конечно, перед зрителями выступят детские творческие коллективы, пройдут разные конкурсы. Для детей будет обустроена игровая площадка и аквагрим. По окончании концертной программы состоится традиционное зажжение свечей, которые символически осветят дорогу домой всем пропавшим детям.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

23.05.2019 19:28
- гость -

Маячок вешать незаметный надо.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
19:43
"Наши усилия дают результат": Медведев подвел экономические итоги 2018 года 0
19:32
"Карандин-Арену" в Барнауле разрешено открыть по решению суда 0
19:08
Коротко о главном: большая вода, дома под снос и Алтай во Вьетнаме
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 мая
18:54
Пусть каждый ребенок вернется домой: в Барнауле вспомнят пропавших детей 1
18:27
Россия потратит 1,5 млрд руб. на подготовку к четырем матчам ЧЕ-2020 по футболу 2
18:03
Песков ответил на запуск ток-шоу на BBC с "Путиным" в роли ведущего 1
17:53
Орешкин удивился данным Росстата по росту добычи газа 0
17:34
Парковку запретят в центре Барнаула на улице Партизанской 2
17:22
"Погоревший" на контрафакте бизнесмен пытался дать взятку полицейскому на Алтае 2
17:13
Жителя Алтайского края судят за убийство знакомого из ревности 0
17:02
Зеленскому предложили уйти в отставку через два дня после инаугурации 3
16:48
Студенты АлтГУ к 46-летию университета провели серию флешмобов 2
16:33
Ученые рассказали о роли усов в борьбе с раком 3
16:22
Барнаул 23 мая накрыло градом 2
16:12
Мэрия Барнаула дала три часа на поиски перевозчика по скандальным маршрутам 6
16:03
Соловьев отказался от дуэли за "екатеринбургских бесов" и напомнил о "судимости" 5
15:53
Пожениться и улететь на море – не мечта, а подарок от магазина "Золотой Телец" 0
15:52
Перевозчиков на маршруты №32 и №54 ищут в Барнауле 3
15:34
Соловьеву пригрозили "надавать по щам" за оскорбление екатеринбуржцев 15
15:21
Новая серия отставок и назначений произошла в алтайском Минобрнауки 1
15:14
Режим повышенной готовности сняли в Барнауле из-за снижения пожарной опасности 0
15:03
"Попробуйте забрать": заявление НАТО по Крыму прокомментировали в Совфеде 6
14:50
Идет большая вода: уровень Катуни на Алтае за сутки поднялся на три метра 5
14:34
Почти половина россиян выступили за равные права для ЛГБТ 54
14:25
Более 150 повреждений выявили на теплосетях в Барнауле по контуру ТЭЦ-3 5
14:12
Сбербанк стал владельцем НПЗ, 20% акций которого принадлежит однокурснику Путина 0
14:07
Почему пересмотрели итоги Евровидения-2019 и кто в результате победил 6
13:50
Правительству предложили потратить 44 млрд рублей на квантовые технологии 4
13:33
Туристов в Горном Алтае просят быть осторожнее во время паводка 0
13:21
Пенсионный фонд предложили переделать в публичную компанию 10
13:14
Официальное расписание ЕГЭ-2019, нововведения и советы от "стобалльников" 0
13:01
СМИ: собаки съели останки пропавшего мужчины в Алтайском крае 8
12:48
Девушка-водитель сбила школьницу в Горно-Алтайске 8
12:34
Клинические рекомендации для лечения рака разработали в России 1
12:24
"Добро, бро": развитие инфраструктуры добровольчества обсудят на Алтае 1
12:13
Разницу между мужским и женским вождением выяснили эксперты 16
12:03
Володин пообещал до сентября принять решение о льготном НДС на ягоды и фрукты 0
11:48
Повышение цен на жизненно важные лекарства обсудят в Госдуме 2
11:33
Стоимость льготного проезда в транспорте могут увеличить в Алтайском крае 8
11:22
Шварценеггер анонсировал выход официального трейлера нового "Терминатора" 3
11:13
ЦБ готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов 5
11:02
Паводок в Алтайском крае: уровень воды в Катуни близится к критической отметке 6
10:49
Вернуть надбавки медработникам за вредные условия труда предложили в Госдуме 8
10:33
Концерт Басты в Барнауле перенесли из-за суда по "Карандин-Арене" 0
10:22
Алтайский шинный комбинат прекратил производство как юрлицо 3
10:11
Искать клад или пахать и сеять: что нельзя делать в Именины Земли 1
10:03
Учителей сельских школ предлагают освободить от взносов на капремонт 3
10:00
Бежим вместе: больше чем спортивное мероприятие от Сбербанка 0
09:48
Россию призвали покинуть Крым в ходе заседания глав генштабов НАТО 19
09:31
И приятно, и полезно: стартуют бесплатные тренировки под открытым небом 1
09:24
Наводнение в Горном Алтае: подмыты дороги, ограничен подъезд к селам 0
09:14
Большая тайна и молчаливая лояльность: как выбирают ректоров в АлтГУ и АГМУ 9
09:03
Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США 54
09:02
За честную конкуренцию: зачем государству и бизнесу онлайн-кассы 10
08:52
Советник Трампа призвал "бросить вызов" российскому влиянию в Арктике 4
08:43
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме 11
08:31
До 50%: "БЛИС" приглашает на распродажу 0
08:06
Названы лучшие рационализаторы "Алтайвагона" 0
08:00
Как построить крепкие и гармоничные отношения: уникальный тренинг в Барнауле 15
07:45
Двухэтажную квартиру с камином и библиотекой продают в Барнауле за 12 млн руб. 0
07:24
Как в Барнауле готовят к лету фонтаны и какие из них отремонтируют 3
07:03
Яркий акцент вашей кухни: где купить обеденный уголок 0
06:46
"Про нас забыли": как живут барнаульцы в домах, ожидающих сноса 23
06:23
Под напором непогоды: заморозки, ливни, грозы и град ударят по Алтайскому краю 0
06:01
Мед, хлеб или семечки: какие алтайские продукты знают и любят во Вьетнаме 0
05:52
Отдых в кафе закончился групповым изнасилованием в Барнауле 25
04:32
Названа возможная причина аварии автобуса с российскими туристами 1
03:02
В "Роскосмосе" объяснили закупку двух тысяч пиявок 0
02:34
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса 0
01:55
Резкие колебания веса могут предвещать неизлечимую болезнь 0
00:59
Проходимый универсал: что известно о LADA Granta Cross 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.