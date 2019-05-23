Президент России Владимир Путин вручил одну из высших наград – орден Святого апостола Андрея Первозванного спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, сообщается на сайте Кремля.
Награда вручена за выдающиеся заслуги перед Родиной. "Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность – все это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко", – подчеркнул президент.
Путин отметил, что Матвиенко стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации. По его словам, Матвиенко работает для укрепления российского парламентаризма и федерализма.
Путин в Екатерининском зале Кремля вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
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