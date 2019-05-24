Соловьев назвал "гигантской ошибкой" опрос по храму в Екатеринбурге

Журналист Владимир Соловьев раскритиковал опрос ВЦИОМ екатеринбуржцев по строительству храма на месте парка, согласно которому большинство горожан выступают за возведение, но на другом месте, пишет URA.RU.
"Была совершена гигантская ошибка. Я считаю, что давно власть не совершала таких ошибок. Я здесь абсолютно на стороне епархии", — заявил Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM".
Он назвал опрос "манипулятивным". "Открыт ящик Пандоры", — уверен Соловьев, поскольку доверие к процедуре местных согласований "подорвано".
По его мнению, после екатеринбургского опроса ВЦИОМ "в стране вообще ничего никто никогда не сможет так просто строить".
Соловьев также заявил, что задержанные во время несанкционированного митинга в Екатеринбурге нарушили закон и их не следует отпускать
Ранее краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль Соловьева, который назвал выступающих против строительства храма жителей Екатеринбурга "наследниками бесов".
"Я не спортсмен и не боец, я простой российский журналист. Но надавать тебе по "щам" составит для меня большое удовольствие. Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно", — написал Гурьев.
Соловьев ответил, что не будет участвовать в дуэли. "Вы понимаете, что как только раз вы кому-нибудь говорите "да", у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться", — заявил он.
Комментарии