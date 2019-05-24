По сравнению с началом года, в апреле российские выпускницы в 15 раз больше интересовались нарядами на выпускной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования сервиса объявлений "Юла".
"Оказалось, что с приближением выпускного сезона стоимость выпускных платьев снижается", – отметили в пресс-службе сервиса.
В январе платья продавали в среднем за 4,32 тыс. рублей. В апреле цены упали примерно на 14%, приблизив их стоимость к 3,73 тыс. рублей. Скидку на товар сделал каждый пятый продавец.
Отмечается, что дороже всего выпускные платья обходятся липецким школьницам. В среднем им придется заплатить около 7,08 тыс. рублей. Во Владивостоке цены варьируются в пределах 6,37 тыс., в Воронеже – 6,09 тыс. Дешевле всего платья обходятся для жительниц Челябинска, Ижевска и Перми – в этих городах можно найти наряд на выпускной примерно за 1,97, 1,84 и 1,68 тыс. рублей соответственно.
Также отмечается, что дешевле взять платье напрокат, чем купить. Разница, правда, составляет всего 9%: в среднем на "Юле" можно найти аренду платья за 3,39 тыс. рублей в сутки. Однако оно и выглядит гораздо наряднее.
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Вторая слева- героиня песни "Дубовой рощи 6/17 ХО" Одноногая девушка в зелёной лосине.