Директор школы во Владивостоке уволилась после БДСМ-вечеринки учеников

Директор школы во Владивостоке написала заявление об увольнении после костюмированной вечеринки выпускников, сообщает РИА "Новости".
Видео из одной из школ Владивостока появилось в соцсетях. На кадрах видно, как десятки учеников в самых разных костюмах танцуют, жгут цветные дымовые шашки, а затем используют огнетушитель. В частности, подростки были одеты в костюмы зайчиков и полицейских, носили черные маски с ушами, короткие шорты и галстуки-бабочки.
"У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка", — рассказали в учебном заведении.
В департаменте образования и науки региона заявили, что к руководству школы "примут меры". Чиновник отметил, что вопросы есть и к охранной организации.
Отмечается, что веселье произошло не во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, а накануне. "Вместе с тем подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Кроме того, если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, то это может расцениваться как административное правонарушение", — сказал чиновник.
Он также подчеркнул, что со всеми школьниками, которые участвовали в инциденте, и их родителями пройдет разъяснительная работа.
Свою проверку начала и полиция. "Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия", — рассказал представитель пресс-службы городского УМВД России. По его словам, за незаконное ношение полицейской формы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
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