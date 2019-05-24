Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих", сообщает РИА "Новости".
Подарок главе государства сделали в Киеве в ходе книжного фестиваля. Во время посещения "Книжного арсенала" Зеленский выбирал книги для своих детей Александры и Кирилла.
Отмечается, что в ответ на инициативу участников мероприятия Зеленский улыбнулся и принял подарок.
Книга была издана в 2017 году на английском языке, а в 2019 году – переведена на украинский. В аннотации сказано, что книга "в понятной форме расскажет юным читателям об управлении страной, политической системе, идеологии и многом другом интересном" и "поможет родителям объяснить детям такие непростые вещи, как права человека, свобода слова, феминизм, выборы и голосование".
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