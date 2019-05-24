36 кошек и собак приютила у себя во дворе жительница Алтайского края

Приют для животных организовала у себя на участке жительница с. Белоглазово Шипуновского района Алтайского края Ольга Бунина. Такая любовь к животным уже стала причиной недовольства соседей, но женщина не отступает и продолжает помогать животным, которых бросили прежние хозяева, сообщают "Вести Алтай".
Истории питомцев трогают до глубины души: глухого кота Ахилла, доставлявшего неудобства прежним хозяевам, выгнали из дома; девять щенков чудом выжили при пожаре; еще одного кота Ольга Бунина забрала после того, как у его владельца случился инсульт и он не смог больше ухаживать за животным; некоторых питомцев "забыли" после переезда в город.
Не все сельчане настроены негативно, многие поддерживают Ольгу. Так, соседка-ветеринар помогла выходить щенков после пожара, кто-то помогает сеном для подстилки, кто-то кормом, кто-то медикаментами.
Ольга Бунина говорит, что хочет раздать всех питомцев, найти им "нормальных хозяев". "Были предложения в прошлом году корейцам отдать, сами знаете для чего. Сбросить в яр ночью. Мне реально от этого просто плохо", – рассказала женщина.
В 2018 году была возможность пристроить собак в приют г. Рубцовска, но администрация сельсовета не нашла средств, чтобы организовать перевозку. Сейчас Ольга рассчитывает только на себя, даже научилась ловить рыбу, чтобы прокормить своих кошек.
Комментарии
Интересно как, сами побросали животных, и ещё недовольны, что их кто то приютил?
Если бы у меня была такая соседка, я бы помогала кормить животных.