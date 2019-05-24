Президент России Владимир Путин на встрече с бывшими губернаторами в Кремле призвал их помочь своим сменщикам. На ней присутствовали шесть экс-руководителей, в том числе бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и экс-глава Республики Алтай Александр Бердников, ушедшие в досрочную отставку в апреле 2018 года и марте 2019 года соответственно.
Как сообщил ТАСС 66-летний Бердников, он пока не собирается выходить на работу и планирует отдохнуть и позаниматься семейными делами.
"Я пока отдыхаю – это мое желание, не спешу. Есть семья, в порядок хозяйство, домашние дела привожу, внуки и так далее. <…> Как только выйду на работу – скажу, пока нет смысла обсуждать. <…> Мне хорошо, комфортно, я был самым старым губернатором в России – мое желание было уйти с поста, никто меня не выгонял, дорогу надо молодым расчищать – пусть работают", – сказал Бердников, отвечая на вопрос ТАСС о предполагаемом месте и времени выхода на новый пост.
Ранее Бердников сообщал ТАСС, что ему поступило несколько предложений о работе в Москве. Бывший глава региона не уточнил формат своего потенциального трудоустройства.
21 марта президент Владимир Путин принял отставку Бердникова с поста главы Республики Алтай и назначил врио главы региона 46-летнего Хорохордина – участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Ранее сообщалось, что Александр Бердников в случае победы на выборах Олега Хорохордина может продолжить свою работу в Совете Федерации. Однако с высокой вероятностью эту должность займет нынешний сенатор от республики Владимир Полетаев, который на днях сообщил об этом на своей страничке в социальной сети.
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