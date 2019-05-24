Жаркая погода до +27 градусов вернется в Алтайский край на ближайших выходных, но потепление окажется недолгим.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, в субботу, 25 мая, местами в северо-западных районах ожидается небольшой дождь, гроза, утром местами по востоку туман.
Дневные температуры составят +22...+27 градусов. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
В воскресенье будет уже холоднее. Днем 26 мая в крае температуры составят +11...+16 градусов, в юго-восточных районах будет +21 градус.
"На большей части территории дожди, грозы, при грозе местами сильный дождь, град", – добавляют синоптики.
Ветер в воскресенье южный с переходом на северо-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 18-23 метра.
Новая же рабочая неделя стартует с прохлады. В понедельник в Алтайском крае температуры воздуха составят +13...+18 градусов.
Комментарии