Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны, сообщает RT.
Соответствующее заявление Мэй сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению.
"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", – отметила она.
Также она добавила, что продолжит выполнять обязанности главы кабмина до того момента, пока ей не найдут замену в партии.
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