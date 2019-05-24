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Депутаты Екатеринбурга решат, будет ли опрос по храму или референдум

, ИА "Амител"
Городские власти готовы обеспечить защиту от подделки или искажения результатов опроса
Власти Екатеринбурга готовы признать результаты опроса обязательными для исполнения / Фото: eburg.mk.ru

Власти Екатеринбурга готовы признать результаты опроса обязательными для исполнения / Фото: eburg.mk.ru

Городская дума Екатеринбурга в июне примет решение о проведении опроса или референдума по вопросу выбора места для строительства собора Святой Екатерины на месте сквера, передает ТАСС со ссылкой на председателя местной думы Игоря Володина.

"В июне однозначно примем решение. Мы должны принять одно общее решение, затягивать процесс не стоит", – заверил Володин.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также заявил, что городские власти готовы обеспечить защиту от подделки или искажения результатов опроса жителей по определению места строительства храма, в случае если будет принято решение о его проведении.

"У горожан есть опасения, что будут подделывать результаты. У нас есть предложение установить видеокамеры, под которыми не обманешь. Если мы опрос будем делать в интернете, то давайте привлечем компании, которые обезопасят процесс от хакерских атак", – сказал Высокинский, подчеркнув, что власти города готовы признать результаты опроса обязательными для исполнения.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили акции протеста, связанные с выбором места строительства на месте сквера. Его планируется возвести к 2023 году – к 300-летию города. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок для ее возведения. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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