Песков рассказал о дате "прямой линии" с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата "прямой линии" с Владимиром Путиным определена и будет объявлена позднее, сообщает РИА "Новости".
"Да, она известна. "Прямая линия" готовится, мы сообщим о ней", – рассказал Песков.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – специальная многочасовая ежегодная программа, в рамках которой президент отвечает на вопросы граждан России в прямом эфире. В 2018 году она прошла 7 июня и длилась 4 часа 20 минут, президент ответил на 79 вопросов.
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